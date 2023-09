Calcio. Giovanile: trentaquattro pisane fuori provincia

Pisa 08 settembre 2023 – Non più campionati provinciali, ma interprovinciali, praticamente regionali. Questo è uscito dalla composizione dei gironi da parte del Comitato regionale Toscana della Figc. Squadre pisane mandate a giocare ovunque, con trasferte lunghissime ed in molti casi con notevoli difficoltà organizzative, logistiche e di conseguenza economiche. In trentaquattro costrette a giocare fuori provincia. Certo, gli stimoli non mancheranno ma con la scuola e le partite spesso programmate alle ore 15 i disagi saranno davvero notevoli. Terza Categoria. Romaiano, Sasso Pisano ed Amatori Saline sono state mandate nella delegazione di Livorno.

Juniores. Sei pisane a Lucca: San Frediano, Ponte delle Origini, Ponsacco 1920, Pecciolese, Forcoli e Castelfranco. Allievi Under 17. Raggruppamento problematico (Massa-Pistoia-Lucca) per sei pisane: Il Romito, Atletico Cascina, Migliarino Vecchiano, Perignano, Santa Maria a Monte, Soccer Academy Mobilieri. Giovanissimi Under 15. Nove pisane nella delegazione di Livorno per un girone di diciotto compagini: Perignano, Colline Pisane, Casciana Terme Lari, Santacroce, Romito, Forcoli, Atletico Etruria, Colli Marittimi, e persino il Monteserra. Giovanissimi B Under 14. Ben dieci le pisane dirottate nella delegazione di Lucca: Freccia Azzurra, Fornacette, Madonna dell’Acqua, Ospedalieri, Pisa Ovest, Monteserra, Porta a Lucca, Porta a Piagge, San Giuliano, Scintilla.