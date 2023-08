Calcio: Giovanile: tornano le Rappresentative

Pisa 24 agosto 2023 – Una bella notizia per i giovani calciatori pisani. Da questa stagione 2023/24 tornano le rappresentative provinciali, lo ha comunicato ufficialmente la Federazione. Passato il periodo di stop forzato dovuto al Covid19, il Consiglio Direttivo ha stabilito, perseguendo quanto definito nel proprio programma di progressivo reinserimento di tutte quelle attività in essere prima della pandemia, di riattivare il Trofeo Toscana ‘Marco Orlandi’ riservato alle Rappresentative Provinciali Allievi B (nati nel 2008) e Giovanissimi B (nati nel 2010).

Novità però nel periodo della manifestazione. A causa della naturale non omogeneità sia da un punto vista temporale che di composizione dei campionati a livello provinciale sarebbe intenzione adottare, al fine di limitare disagi alle società nella programmazione dell’attività, uno spostamento del periodo di effettuazione del torneo al termine dei campionati provinciali. Tale variazione infatti consentirebbe di sviluppare il programma delle gare dei raggruppamenti iniziali e delle finali nei giorni di sabato o domenica, evitando così turni infrasettimanali complicati dal punto di vista logistico-organizzativo. Il selezionatore degli Allievi sarà ancora il riconfermato Giancarlo Cuppoletti, allenatore di grande esperienza e persona di grande affabilità e professionalità. Per la categoria Giovanissimi confermato mister Vincenzo Parrinelli, persona capace ed esperta. In quanto a professionalità dunque la delegazione provinciale pisana non sarà seconda a nessun’altra. Fabrizio Impeduglia