Calcio. Giovanile: Romaiano campione Juniores e Giovanissimi

Pisa 26 aprile 2023 – Campionati giovanili regionali fermi per il turno delle Rappresentative nazionali, mentre i provinciali si avviano verso la conclusione col brivido. Juniores regionali Elite. Il Fucecchio è campione regionale, il Perignano e l’Urbino Taccola protagonisti di una bella stagione. Retrocede il Cenaia che però sarà ripescato nel nazionale vista la promozione della prima squadra. Juniores regionali. Il Pisa Ovest è salvo, Forcoli, Ponsacco e Litorale Pisano retrocedono nei provinciali. La Bellaria Cappuccini rischia la retrocessione così come l’Atletico Etruria e la Pro Livorno Sorgenti. Il San Giuliano attende un punto per l’Elite. Juniores provinciali. Il Romaiano campione ha sessantotto punti in classifica, Colli Marittimi e Stella Rossa alle sue spalle con una dozzina di punti in meno.

Allievi regionali Elite. Zambra sesto, Forcoli retrocesso già da diverso tempo. Allievi regionali. Controsorpasso dell’Oltrera sul Grosseto. La squadra di mister Pagliai è la grande favorita per la vittoria finale e la conquista dell’Elite della categoria. Pisa Ovest, Calci e San Giuliano salvi, già retrocesse le Colline Pisane. Negli Allievi B lo Zambra spera in un miracolo salvezza nell’ultima giornata. Allievi provinciali. Il Livorno 9 (vittoria 2 – 3 in trasferta sui Colli Marittimi) è in testa a due giornate dalla fine. Atletico e Romaiano ci proveranno.

Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra anche in questa categoria deve guardare in faccia il brivido della retrocessione nell’ultima giornata di campionato. Giovanissimi regionali. Atletico Cascina già retrocesso da tempo (sei punti) così come Forcoli, Bellaria Cappuccini e Pisa Ovest. Il Calci ed il San Giuliano salvi. Giovanissimi provinciali. Il Romaiano è campione provinciale (0 – 7 sul campo della Freccia Azzurra), il Sextum Bientina matematicamente secondo col 3 – 0 alla Volterrana. Terzo posto per il Perignano, quarto per l’Atletico Etruria.

Fabrizio Impeduglia