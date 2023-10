Calcio. Giovanile regionale: al San Giuliano il derby Elite

Pisa 24 ottobre 2023 –– Campionati giovanili regionali alla settima del girone di andata in diverse categorie. Juniores regionali Elite. Il San Giuliano vince il derby allo Stadio ‘Masoni’ di Fornacette per 0 – 2. La squadra di mister Balestri si impone in trasferta grazie alla doppietta del bomber Balducci ed è la prima pisana in classifica. Ancora battuto in casa il Fratres Perignano che cede alla prima della classe, lo Zenith Prato: gli ospiti espugnano 0 – 2 lo Stadio ‘Matteoli’. Juniores regionali. Il Pisa Ovest vince 0 – 2 sul campo del Romaiano e si risolleva in classifica lasciando gli ultimi quattro posti. Partita che invece mette ansia al Romaiano neopromosso, ora penultimo. Male anche la Cuoiopelli sconfitta in casa 1 – 2 dal Castiglioncello e terzultima con cinque punti. Un punto per la Bellaria Cappuccini che fa 2 – 2 contro lo Sporting Cecina. A secco il San Miniato che torna sconfitto 3 – 2 dal campo dell’Invicta Sauro. Allievi regionali Elite. L’Oltrera si rialza: la squadra di mister Formigli piega 4 – 2 lo Scandicci ed agguanta il quartultimo posto in classifica superando Lastrigiana, Sporting Arno ed il fanalino di coda Armando Picchi. Allievi regionali. Il Calci è la prima squadra pisana grazie al 4 – 2 rifilato alla Pro Livorno Sorgenti. Terzo posto per i calcesani. Il Fornacette batte il Grosseto 1 – 0, mentre il Forcoli torna sconfitto da Fucecchio per 1 – 0: rassicurante la classifica di entrambe. La Bellaria Cappuccini vince 1 – 3 in trasferta sul campo del Livorno 9. Male il Pisa Ovest, ultimo con tre punti insieme al Livorno 9 dopo la sconfitta interna contro Limite e Capraia per 1 – 3. Nel girone C, il San Giuliano pareggia 2 – 2 contro la Valle di Ottavo.

Giovanissimi regionali. Il Fornacette batte nello scontro diretto il Limite e Capraia per 3 – 4 e comanda in classifica con diciotto punti. Ilsi fa fermare sul 2 – 2 a Livorno dalla Pro Sorgenti. Pareggio anche per il San Giuliano che allo Stadio ‘Bui’ non va oltre lo 0 – 0 contro gli elbani dell’Audace che così conquistano il loro primo punto stagionale. L’Oltrera espugna Follonica Gavorrano 0 – 2. Cade il Romaiano in casa contro l’Invicta Sauro per 0 – 1: brutta sconfitta per i locali che non riescono a pareggiare il vantaggio ospite. Fabrizio Impeduglia