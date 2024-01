Calcio. Giovanile: Perignano al comando nell'Elite regionale

Pisa 17 gennaio 2024 –– Campionati giovanili regionali alla prima gara del 2024 in questo weekend. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco sconfitto 3 – 1 nella nobile sfida giocata a Livorno contro gli amaranto di casa. Cenaia superato in casa di misura dalla Sangiovannese (0 – 1). Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano è grande protagonista: completa una rimonta fantastico ed agguanta in primo posto espugnando 0 – 3 Grassina. La squadra di mister Pagliai è prima insieme a Pontassieve e Zenith Prato con trenta punti. Una rete subita nelle ultime dieci partite. Il Fornacette non va oltre lo 0 – 0 interno con il fanalino di coda San Marco Avenza che agguanta all’ultimo posto il San Giuliano, ancora sconfitto, questa volta sul campo della Lastrigiana (3 – 2). Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini vine travolta dal Venturina per 5 – 1 e rimane sesta a venti punti: due più in basso il Pisa Ovest che pareggia a Castelfiorentino (1 – 1). San Miniato Basso travolto 6 – 0 sul campo dell’Atletico Maremma, e Romaiano sconfitto in casa 2 – 3 dalla capolista Sporting Cecina. Punticino per la Cuoiopelli in casa contro l’Audace Isola d’Elba (0 – 0). La situazione di Romaiano e Cuoiopelli comincia a farsi pesante in classifica.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera perde in casa 0 – 3 contro la Lastrigiana e la classifica non è serena con le vittorie di Scandicci e Calenzano. Allievi regionali. Sei le pisane in campo. Venturina capolista nel girone B con quarantacinque punti dopo lo 0 – 3 inflitto al Pisa Ovest sempre più ultimo da solo. L’impresa della giornata è del Forcoli che spugna Calci 2 – 3. La squadra di casa scivola così a meno quattro punti dal Venturina subendo la sua prima sconfitta stagionale, mentre il Forcoli raggiunge un bel settimo posto. La Bellaria Cappuccini pareggia 2 – 2 sul campo dell’Academy Livorno mentre perde ancora il Fornacette. Decima sconfitta questa volta sul campo del Fucecchio per 2 – 1. Sono comunque cinque i punti sulla retrocessione e domenica al ‘Masoni’ ci sarà il Pisa Ovest. Nel girone C il San Giuliano espugna il campo della Rinascita Doccia per 2 – 3.

Giovanissimi regionali. Il Fornacette batte l’Oltrera 3 – 1 e tiene a distanza l’Academy Livorno che espugna 1 – 3 San Giuliano. Bene il Calci quarto che ottiene un risultato di prestigio: 0 – 2 a Grosseto. Romaiano sconfitto in casa di misura dalla Pro Livorno Sorgenti (0 – 1).