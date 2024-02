Calcio. Giovanile: Monteserra scappa, Salivoli insegue

Pisa 06 febbraio 2024 –– Tante reti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, tre sconfitte due pareggi e nessuna vittoria per le nostre squadre. Forcoli travolto 4 – 1 dalla capolista Pietrasanta, Castelfranco battuto 2 – 1 dalla Pieve Fosciana, e Ponsacco superato in casa 0 – 1 dal Vorno. Il Ponte delle Origini quarto pareggia 1 – 1 contro il Castelnuovo Garfagnana secondo (1 – 1). La squadra di mister Franco è la prima pisana. La Pecciolese ottava pareggia sul campo del San Macario Oltreserchio per 1 – 1, mentre ha riposato il San Frediano. Nella categoria Allievi altra vittoria del Perignano che espugna il campo del Capannori per 0 – 6. Il Ghiviborgo però continua a vincere. Il Migliarino Vecchiano vince a Cascina 1 – 3 contro l’Atletico. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra al comando (vittoria 1 – 3 a San Vincenzo), seguito dal Salivoli (2 – 0 al Vada). Vince ancora il Perignano nel derby contro le Colline Pisane: 1 – 0. I campionati pisani. Nella Juniores Urbino Taccola inarrestabile e primo in classifica. Gli ulivetesi vincono 0 – 1 a Casciana Terme e salgono a quarantasei punti, sei in più del Calci secondo che liquida 2 – 0 il Sextum Bientina. Il Crespina piega 4 – 2 la Stella Azzurra, mentre termina a reti bianche il derby Geotermica – Saline (0 – 0). Negli Allievi, il Romaiano vince 0 – 4 ad Oratoio contro la Scintilla e mantiene la testa solitaria della classifica, seguito dall’Atletico Piombino che vince 1 – 5 a San Prospero. Le Colline Pisane, fermate dal Collevica, rischiano di uscire di scena (ora sono a meno otto dalla vetta). Allievi B Nel merito il Calci perde a Pontedera contro la Bellaria Capuccini e si fa scavalcare dal Fornacette che pareggia 2 – 2 contro le Colline Pisane. Nel girone B in testa l’Oltrera a punteggio pieno (0 – 6 sul campo del Pisa Ovest). Alle sue spalle il Perignano (vittoria 1 – 2 a Latignano contro il San Frediano), la Pecciolese (3 – 1 ai Colli Marittimi), il Sextum Bientina (vittoria 0 – 2 a Romito), ed il San Prospero (successo 1 – 6 a Volterra). Nei Giovanissimi il Pisa Ovest vince il derby contro il Porta a Lucca 3 – 0 e rimane al comando con tre punti di vantaggio sulla Bellaria Cappuccini che espugna Capannori 0 – 4. Giovanissimi B. Vincono tutte le favorite nel merito: l’Oltrera vince 3 – 1 col Santa Maria a Monte, il Perignano 2 – 1 col Sextum Bientina, ed il Forcoli 2 – 0 col San Frediano.