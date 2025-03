Calcio. Giovanile: Mobilieri sempre più in testa

Pisa 7 marzo 2025 – E’ tempo dei primi verdetti nei campionati giovanili regionali giunti all’ultima parte di campionato.

Nella Juniores Regionale Elite la Sestese si è laureata campione con cinque giornate di anticipo, mentre l’Atletico Piombino è già retrocesso con i tre soli punti collezionati sinora. Il Fratres Perignano è quinto nonostante la sconfitta interna contro il Pontassieve (0 – 1). Il San Giuliano pareggia contro lo Sporting Cecina (1 – 1). Nella Juniores Regionale i Mobilieri Ponsacco comandano con sessantaquattro punti dopo aver superato 2 – 1 il Venturina terzo. La Bellaria Cappuccini pareggia a reti bianche contro il San Gimignano, mentre il San Miniato Basso viene travolto 5 – 2 dal Castelfiorentino secondo. Il derby tra Fornacette e Cenaia termina i parità (1 – 1): padroni di casa in lotta per la categoria, ospiti che toccano quota quaranta punti. Il Pisa Ovest supera l’Invicta Sauro 3 – 1 ma è sempre penultimo con venti punti. Cade a San Miniato di Siena l’Urbino Taccola sconfitto 2 – 1. Sabato in programma il derby Urbino Taccola – Fornacette.

Negli Allievi Regionali Elite prestigioso successo dell’Oltrera che espugna il campo della Cattolica Virtus per 1 – 2. Nono posto per la squadra di mister Ansaldi. Negli Allievi Regionali comanda sempre il Fucecchio col 4 – 0 rifilato alla Portuale. La Bellaria Cappuccini vince 2 – 3 a Piombino contro l’Atletico, mentre il Fornacette vince di misura contro il Santa Maria (1 – 0). Il Forcoli espugna Grosseto 1 – 2, mentre il Calci torna sconfitto dalla trsferta sul campo del Limite e Capraia (2 – 1). Nel girone C il San Giuliano supera 4 – 1 l’Olimpia e si toglie dalle sabbie mobili della retrocessione.

Nei Giovanissimi Regionali nuovo ribaltone in testa alla classifica. La Pro Livorno Sorgenti, che aveva perso il comando, travolge il Valentino Mazzola 4 – 1 e ritorna in testa da sola, complice la sconfitta del Monteserra in casa contro il Grosseto per 2 – 3 ed il pareggio interno del Calci a reti bianche contro il Venturina (0 – 0). Quattro squadra in due punti per un finale di campionato che si prospetta davvero emozionante. Il Fornacette con mister Di Mauro che ha sostituito mister Di Coscio pareggia sul campo della Colligiana (2 – 2) e mantiene sei punti di vantaggio sulla retrocessione. L’Oltrera ne fa dieci all’Audace Isola d’Elba (10 – 0), mentre il Pisa Ovest espugna il campo del Romaiano (0 – 2).