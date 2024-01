Calcio. Giovanile: impresa Fc Ponsacco

Pisa 31 gennaio 2024 –– Tante reti campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche a Lucca e Livorno Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, la vetrina della settimana spetta al Ponsacco Fc che piega 4 – 3 la capolista Castelnuovo Garfagnana, finora imbattuta, e le fa perdere il primato in classifica a vantaggio del Pietrasanta che travolge 6 – 0 la Pecciolese. Rossoblù ponsacchini di mister Besso scatenati, ed ora al sesto posto. Il Ponte delle Origini ne rifila sette alla Folgore Segromigno (7 – 1) e si porta a meno tre dal Pietrasanta: la squadra di mister Franco deve crederci. Quinto il Forcoli che espugna Pieve Fosciana (0 – 1). Castelfranco battuto a Barga (2 – 1), e San Frediano fermato dal Vorno (1 – 1). Nella categoria Allievi grande vittoria del Perignano che espugna il campo del Pistoia Nord per 1 – 2. Il Migliarino Vecchiano vince a Pescia 0 – 3 ed occupa il sesto posto. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra al comando (10 – 0 all’Orlando), seguito dal Salivoli (1 – 5 sul campo dell’Atletico Etruria). Al Perignano il derby contro il Forcoli: 4 – 0. Le Colline piegano la Virtus Livorno (7 – 0).

I campionati pisani. Nella Juniores undicesima vittoria stagionale dell’Urbino Taccola che batte 5 – 1 la Freccia Azzurra e sale a quarantatre punti, sei in più delle inseguitrici. Ultimo posto per il Santacroce, penultimo per il Sextum Bientina. Negli Allievi, l’Atletico Piombino pareggia ancora, questa volta 1 – 1 contro i Colli Marittimi e si fa scavalcare dal Romaiano in testa alla classifica (5 – 0 nel derby interno contro il San Miniato Basso). Le Colline Pisane sono terze (3 – 0 all’Atletico Etruria). Allievi B. Nel merito il Calci ed il Fornacette al comando: i primi battono le Colline Pisane per 2 – 1, i secondi il Migliarino Vecchiano per 2 – 0. vince 0 – 3 a Migliarino, mentre il Fornacette piega il Forcoli 2 – 1. Nel girone B in testa l’Oltrera a punteggio pieno (8 – 1 al San Frediano). Alle sue spalle il Perignano (3 – 0 al Porta a Lucca), la Pecciolese (1 – 2 a Santa Maria a Monte, il Sextum Bientina (3 – 0 al Pisa Ovest), ed il San Prospero (3 – 1 al Romito). Nei Giovanissimi il Pisa Ovest vince il derby contro gli Ospedalieri 1 – 2 e rimane al comando con tre punti di vantaggio sulla e Bellaria Cappuccini che ne rifila sette al Santa Maria a Monte. I Mobilieri Ponsacco vincono ad Oratoio contro la Scintilla (0 – 1). Giovanissimi B. Vincono tutte le favorite nel merito: l’Oltrera vince 3 – 4 a Ponsacco, il Perignano 0 – 4 a San Frediano, ed il Forcoli 0 – 3 ai Colli Marittimi.

Fabrizio Impeduglia