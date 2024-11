Calcio. Giovanile: Fratres Perignano a punteggio pieno

Pisa 27 novembre 2024 – Tre squadre in lotta per la vittoria del titolo nel campionato Allievi Under 17. Il Romaiano batte 2-0 l’Atletico Etruria e sale a ventuno punti. Alle sue spalle a quota diciannove ma con una partita in più da giocare troviamo il Fratres Perignano che vince il derby a Ponsacco 0-2 ed il San Miniato che piega il Galleno per 3-2. Tre compagini che subiscono poche reti e ne segnano tante.

Negli Allievi B Under 16 girone A il San Giuliano e l’Oltrera occupano le prime due posizioni separate da un solo punto. I primi vincono 0-2 sul campo dell’Atletico Etruria, mentre l’Oltrera ne fa addirittura otto all’Atletico Cascina (8-0). Nel girone B il Romaiano è in testa con quattro punti di vantaggio sul San Miniato dopo averlo battuto a domicilio nell’attesissimo scontro diretto. Un derby che il Romaiano ha vinto al termine di una gara molto combattuta con un parziale di 2-0 per i giallorossi di casa e poi clamorosamente finita 2-3.

Nei Giovanissimi Under 15 nel girone A domina il Fratres Perignano unica squadra a punteggio pieno e nessun gol subito. Contro la Stella Rossa finisce 7-0. A meno tre la Bellaria Cappuccini ed il San Miniato. Nel girone B in testa la coppia Forcoli ed Atletico Etruria: i primi maramaldeggiano a San Frediano 1-5 mentre i secondi vincono a Porta a Lucca per 0-1. Una bella lotta con i Colli Marittimi terzo incomodo a meno quattro (vittoria 1-3 a Migliarino).

Nei Giovanissimi B Under 14 nel girone A il Monteserra travolge 8-0 il Pisa Ovest ed accede alla fase regionale. Nel girone B testa a testa tra Zambra e Bellaria Cappuccini: i primi travolgono 8-0 la Pecciolese, i secondi battono 4-2 il San Miniato.