Calcio. Giovanile: Fc Ponsacco vince a Forcoli

Pisa 10 gennaio 2024 –– Nei campionati provinciali prima gara dell’anno dopo le feste. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, Forcoli battuto in casa nel derby dal Ponsacco (0 – 1). Vittoria pesante per i rossoblù e deleteria per i padroni di casa. Il San Frediano perde 2 – 0 a Castelfranco. Il Ponte delle Origini espugna Peccioli 1 – 2 ed aggancia il Vorno al quinto posto. Nella categoria Allievi il Perignano supera il Vione 11 – 0 e scavalca il Migliarino Vecchiano. Quarto posto per i rossoblù. Nei Giovanissimi B, nel girone A il San Giuliano primo in classifica conquista il regionale con lo 0 – 13 sulla Folgor Marlia.

Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra si fa fermare dai Colli Marittimi (1 – 1) ed il Salivoli balza al comando con lo 0 – 12 ottenuto sul campo della Virtus Livorno.

I campionati pisani. Nella Juniores altra vittoria dell’Urbino Taccola che batte in casa il Saline per 2 – 0 e sale a trentaquattro punti in classifica dopo un campionato finora in crescendo di prestazioni e risultati. Calci fermato a reti bianche nel derby contro il San Prospero (0 – 0). L’Atletico batte 3 – 2 il Casciana Terme. Negli Allievi, l’Atletico Piombino a valanga sull’Atletico Etruria (7 – 2) e primato solitario con trentasette punti in classifica. Romaiano e Colline Pisane provano ad insidiarlo. Allievi B si riparte nel prossimo weekend Nel merito Forcoli, Colline Pisane, Fornacette, Bellaria Cappuccini, San Giuliano, Calci, Migliarino Vecchiano e Stella Rossa. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest in testa con la vittoria 3 – 5 a San Miniato. Società di porta a Mare che sfrutta il pareggio tra la seconda Bellaria Cappuccini e la terza Mobilieri Ponsacco nello scontro diretto: 0 – 0. Ultimo l’Atletico Cascina con otto punti. Nei Giovanissimi B, Calci, Bellaria Cappuccini e Monteserra si sono guadagnate il regionale.