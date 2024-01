Calcio. Giovanile: divorzio tra il Pisa Ovest e Pellegrini

Pisa 26 gennaio 2024 – Nell’ambiente del calcio giovanile pisano si dividono le strade del Pisa Ovest e Maurizio Pellegrini. Un rapporto iniziato nella tarda primavera dell’anno scorso e durato sino a metà gennaio durante il quale l’allenatore e dirigente di lunga data Maurizio Pellegrini ha lavorato per il sodalizio pisano. “Senza parole di troppo – commenta Maurizio Pellegrini – ma con educazione e rispetto che mi contraddistinguono, da mercoledì pomeriggio non sono più un collaboratore della società Pisa Ovest. Senza entrare nello specifico mi sento di ringraziare tecnici, genitori e calciatori con i quali ho lavorato in questi pochi mesi, augurando loro le migliori fortune sportive e non solo, da parte di un veterano dello sport quale mi sento”.

Pellegrini non collabora più dunque con la società di Porta a mare ed è disponibile ad intraprendere un incarico presso altre società. Il Pisa Ovest nel mezzo della stagione è impegnata a conseguire i risultati sportivi che si è prefissata ad inizio stagione: la salvezza nei campionati Juniores ed allievi regionali, e la vittoria del campionato giovanissimi provinciali.