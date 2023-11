Calcio. Giovanile: Calci fermato da Colli Marittimi e San Frediano

Pisa 31 ottobre 2023 –– Si viaggia a buon ritmo nei campionati provinciali, alcuni giunti alla sesta giornata. Juniores. Nel girone lucchese nessuna pisana brilla. Il Forcoli vince sul campo del Polo Lucchese (0 – 1), mentre il San Frediano su quello del Barga, ultima della classe, per 0 – 5. Al Ponte delle Origini la gara contro il Ponsacco: 2 – 0. Il Castelfranco ha fatto 1 – 1 contro Valle di Ottavo mentre la Pecciolese ha riposato e rimane a sei punti. Nel girone pisano, si ferma parzialmente la corsa inarrestabile della capolista Calci: i Colli Marittimi impongono l’1 – 1 al Comunale di Via Tevere ed impediscono la sesta vittoria consecutiva ai calcesani. Secondo posto ad un punto per il Saline che cala il poker a San Prospero (0 – 4). Al terzo posto Santa Maria a Monte ed Atletico. Casciana Terme penultimo, battuto 0 – 3 dal Santa Maria a Monte, fanalino di coda il Sextum Bientina superato da Il Romito 0 – 2. Allievi. Nel girone lucchese terza vittoria consecutiva in altrettante gare per il Fratres Perignano che supera 3 – 0 il Polo Lucchese. Il Migliarino Vecchiano bloccato 0 – 0 dal Real Academy Lucca, mentre il Santa Maria a Monte fa il suo primo punto fermando il Montecarlo con lo stesso risultato (0 – 0). Quarta sconfitta consecutiva in altrettante gare per l’Atletico Cascina battuto 0 – 3 dal Pescia. Nel girone pisano, in testa con diciotto punti, frutto di sei vittorie in altrettante gare, solo il Romaiano: bella vittoria a San Prospero in rimonta per 2 – 3. Non molla il Monteserra: 1 – 7 sul campo della Freccia Azzurra, mentre Atletico Piombino e Colline Pisane si annullano a vicenda (2 – 2). Allievi B Nel girone A, le Colline Pisane cadono col Monteserra 2 – 1 e ne approfitta il Forcoli che allo scadere ha la meglio sul Perignano (1 – 0) ed aggancia la vetta di un girone equilibratissimo. La Bellaria Cappuccini passa 2 – 8 sui Colli Marittimi, mentre il San Prospero espugna 0 – 3 Volterra. Nel girone B il San Giuliano travolge 5 – 0 il Sextum Bientina e vola da solo in testa dato che il Calci si fa fermare da un ottimo San Frediano sul 2 – 2. Migliarino Vecchiano secondo grazie alla vittoria sul Galleno (1 – 0). Giovanissimi. Nel girone pisano la Bellaria Cappuccini è in testa grazie al 2 – 0 sulla Scintilla. Il Madonna dell’Acqua di mister Pucci batte di misura il San Prospero (1 – 0), mentre con lo stesso risultato la Pecciolese vince il derby a Ponsacco (0 – 1). Nel girone livornese Colli Marittimi in testa a punteggio pieno col 0 – 6 sul campo del Collevica. Il Monteserra superato 2 – 1 a Salivoli, mentre l’Atletico Livorno Academy passa a Perignano (1 – 2). Giovanissimi B. Il Calci al comando (16 – 1 alla Giovanile Valdicecina), seguito dal Perignano che batte 9 – 1 Il Romito, e dal San Frediano (16 – 1 al Casciana Terme). Nel girone lucchese il Pisa Ovest è battuto in casa dal Pietrasanta 1 – 2, mentre il Fornacette vince il derby a Porta a Lucca per 2 – 3. Il Capezzano travolge 7 – 2 il Madonna dell’Acqua e la Scintilla si aggiudica 1 – 2 il derby pisano sul campo della Freccia Azzurra. L’altro derby di giornata, quello tra gli Ospedalieri ed il Porta a Piagge vede il successo dei padroni di casa per 3 – 2. Il Monteserra fermato sullo 0 – 0 in casa dal Massarosa. Fabrizio Impeduglia