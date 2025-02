Calcio. Eccellenza: Cenaia e Mobilieri da tre

Pisa 10 febbraio 2025 – Vincono Cenaia e Mobilieri, pareggia Fratres Perignano e cade nel derby la Cuoiopelli: questa la giornata di Eccellenza, la ventiduesima stagionale.

Il Cenaia espugna Certaldo per 0 – 2 grazie alle reti messe a segno da Canessa poco prima della mezzora e da Apolloni nel recupero. Tre punti che mantengono la squadra di mister Sena al quarto posto, a meno due dalla Sestese seconda ed a meno uno dal Castelnuovo Garfagnana terzo. Questo il tabellino. Ceratldo: Gasparri, Pagliai (Ciappi M.), Innocenti (Pieracci), Borboryo, Lastrucci (Lo Guzzo), Usai, Zefi, Cito, Oitana, Grillo (Cenni), Boumarouan. A disposizione Mengoni, Signorini, Piochi, Vanni, Corsi. All. Corsi Cenaia: Baglini, Rossi (Papini), Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo, Solimano, Quilici (Bartolini), Canessa (Ferretti), Neri F. (Pecchia), Puccini (Apolloni). A disposizione Mobono, Calloni, Goretti, Dezi. All. Sena Arbitro: Castorina di Lucca Marcatori: 25' Canessa, 95' Apolloni

I Mobilieri Ponsacco vincono il derby a Santa Croce per 1 – 3. Niente da fare per i padroni di casa della Cuoiopelli che, come spesso avviene, partono di gran carriera col vantaggio di Campo per poi farsi rimontare nella ripresa. Nel secondo tempo infatti la doppietta del subentrato Pallecchi ribalta la situazione in cinque minuti e poi Andreotti la chiude con la terza rete. Mobilieri che con questa vittoria si guadagnano la quintultima posizione play-out, Cuoiopelli sempre ultima con cinque punti. Ecco il tabellino. Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci (Tuzi), Bindi, Vannozzi (Tassi), Porcellini (Covino), Duranti, Turini (Rocco), Mancino, Ceglie (Pinna), Ferraro, Campo. A disposizione Pannocchia F., Bocini, Innocenti, Maglio. All. D’Addario Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani (Pisani), Crecchi, Burato (Rinaldi), Colombini, Mancini, Volpi (Pini), Borselli, Andreotti (Landini), Regoli (Pallecchi), Marrocco. A disposizione Campinotti, Di Giulio, Fischer, Morana. All. Tocchini Arbitro: Kercaj di Pistoia Marcatori: 25' Campo, 62' e 67' Pallecchi, 73' Andreotti

Il Fratres Perignano si guadagna un punto in trasferta a Sesto Fiorentino pareggiando a reti bianche contro i padroni di casa della Sestese (0 – 0). Quartultima posizione per la compagine di mister Fanani che ha due punti di vantaggio su Pontebuggianese e Certaldo. Questo il tabellino della sfida. Sestese: Tognoni De Pugi, Cucinotta, Gori, Pisaneschi, Matteo G., Dianda, Robi, Safina, Ermini, Ciotola, Manganiello. A disposizione Giusti, Pisaniello, Cirillo, Berti, Mernacaj, Mazzoni, Sarr, Bravi, Vannini. All. Polloni Fratres Perignano: Serafini, Regoli, Mogavero, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Taraj, Viola, Rossi. A disposizione Becherini, Mariani T., Badalassi, Atsina, Misseri, Pucci, Lupi, Brisciani, Crispino. All. Fanani Arbitro: Sara Foresi di Livorno