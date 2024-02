Calcio. Dilettanti: Urbino a San Miniato

Pisa 10 febbraio 2024 –– Programma ricco nei dilettanti, anche se il vero protagonista rischia di essere il meteo. In Promozione gara proibitiva per l’Urbino Taccola che gioca sul campo del San Miniato Basso, la prima della classe. Sono già quarantasette i punti per la capolista, ben ventuno in più degli ulivetesi che non hanno nulla da perdere e proveranno l’impresa. In Prima Categoria, la super capolista San Giuliano (cinquantacinque punti, nessuna sconfitta) riceve allo Stadio Comunale ‘Bui’ gli ospiti del Forcoli. Terzo posto per gli avversari ma ben diciannove punti di differenza tra le due compagini. Non sarà in panchina il mister ospite Intoccia fermato dal giudice sportivo, e Marianelli squalificato per un turno. Il Calci di mister Pagano, sesto in graduatoria, riceve la Sanromanese allo Stadio Comunale di Via Tevere. Calcesani con due punti in più da gestire rispetto agli ospiti. Non ci sarà Bufalini appiedato dal giudice sportivo. Il San Frediano gioca sul campo della Pecciolese: gara difficile per i rossoblù che hanno comunque ritrovato l’entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro il Tirrenia. Si gioca sul neutro di Altopascio. E proprio il Tirrenia è chiamato a riscattare la sconfitta di San Frediano in un’altra gara esterna, la seconda consecutiva, questa volta sul campo del Montenero. I livornesi hanno un punto in meno rispetto ai litoranei che dunque dovranno scongiurare il sorpasso in classifica. La Cella ha una gara da vincere: al Comunale ‘Betti’ arriva il Fornacette e la squadra di mister Taccori deve conquistare i tre punti per continuare a sperare nella permanenza nella categoria. Il penultimo posto con quattordici punti insieme alla Torrelaghese comincia a scottare. In Seconda Categoria, nel girone A è il girono del derby tra Ponte delle Origini e Pontasserchio. Si gioca al Campo ‘Arno’ una gara che vede affrontarsi due squadre in un ottimo periodo di forma. Sicuramente una partita che vedrà due squadre propositive alla ricerca dei tre punti per scalare la classifica. Nel Pontasserchio squalificato Barbani. Gli Ospedalieri ultimi con dieci punti giocano sul campo del Lido di Camaiore terzultimo con quattordici: una vittoria sarebbe fondamentale per i giallorossi. In panchina non ci sarà il dirigente Vouk squalificato dal giudice fino al 18 febbraio. Ben cinque giornate più una invece per Di Blasi che non sarà in campo. Il San Prospero Navacchio attende lo Sporting Camaiore all’Arena San Prospero: un punto in più per i pisani. Squalificato Collecchi. Nel girone B il Migliarino Vecchiano attende al Comunale ‘Faraci’ il Ghivizzano: vecchianesi con un punto in più da gestire (trentadue a fronte di trentuno). L’Atletico Cascina gioca al Comunale di Bientina contro il Sextum secondo alle spalle dei Diavoli Neri Gorfigliano.