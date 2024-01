Calcio. Dilettanti: Urbino a Castiglioncello

Pisa 27 gennaio 2024 – Ultimo weekend di gennaio nei dilettanti. Nel campionato di Promozione, l’Urbino Taccola fresco di convenzione per altri dieci anni e dunque sostenuto dalla propria amministrazione comunale, gioca il terzo turno del girone di ritorno sul campo del Castiglioncello. Urbino Taccola quinto con venticinque punti, formazione locale quartultima con diciotto e dunque in cerca di preziosi punti salvezza. In Prima Categoria, diciottesima giornata di campionato. La capolista San Giuliano attende allo Stadio Comunale “Bui” gli ospiti della Sanromanese. Quinto posto per l’avversaria dei sangiulianesi, ma ben ventitre punti di differenza tra le due compagini in campo. Quattro le pisane in lotta per non retrocedere. Ora c’è invischiato anche il Calci con i suoi ventidue punti: i calcesani giocano in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere contro gli ospiti dello Staffoli. E’ una sfida tra le due squadre che in classifica hanno ventidue punti: si gioca per non precipitare nella zona play-out dopo che entrambe le squadre avevano iniziato la stagione piuttosto bene. Il Tirrenia, con i suoi venti punti, non può sbagliare gara in casa al Comunale di Marina di Pisa contro la Torrelaghese penultima con tredici. La Cella che ha gli stessi punti della Torrelaghese, attende al Comunale ‘Betti’ in Golena d’Arno la nobile decaduta Atletico Etruria, terza forza del campionato. Il San Frediano, privo di Marinai, uno dei suoi giocatori più importanti, cerca mattoncini salvezza sul campo dei livornesi del Montenero. Diciottesima giornata anche in Seconda Categoria. Nel girone A per trovare una pisana occorre scendere sino all’ottavo posto del Ponte delle Origini: la squadra, rinnovata nella finestra di dicembre, ha la grande opportunità di scalare ancora la classifica grazie al derby con i dirimpettai degli Ospedalieri, ultimi in classifica con dieci punti. La squadra di mister Guadagno però non ha nessuna intenzione di porsi come vittima sacrificale. La classifica è corta e la salvezza ancora possibile. Il Pontasserchio di mister Carboni è atteso sul campo del Ricortola sesto in graduatoria. Dopo la vittoria a Putignano sul campo degli Ospedalieri, si cerca continuità. Il san Prospero Navacchio quintultimo, travolto a Massarosa ha l’obbligo di vincere contro il San Vitale Candia, ultimo con dieci punti insieme agli Ospedalieri. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano attende al Comunale il Montecarlo, mentre l’Atletico Cascina è di scena a Borgo a Mozzano. I lucchesi proveranno a vincere per agganciare i pisani che li precedono di soli tre punti.