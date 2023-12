Calcio. Dilettanti: un sabato di recuperi

Pisa 22 dicembre 2023 – In Promozione l’Urbino Taccola gioca sabato il recupero dell’ottava giornata di campionato (Stadio ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino, calcio d’inizio alle ore 14.30). Urbino Taccola di scena sul campo della Sestese, dopo aver fermato la capolista San Miniato, imbrigliata sul pareggio a reti bianche dagli ulivetesi che così hanno fatto perdere la testa agli ospiti. La Sestese infatti, ora avversario degli ulivetesi, ha superato di misura il Saline (1 – 0) ed ha staccato il San Miniato di due lunghezze. Dunque squadra di mister Taccola decisiva per il primato in classifica anche in questo ultimo impegno del 2023. Si recupera di sabato (ore 14.30) anche in Prima Categoria. La capolista San Giuliano ospita allo Stadio ‘Bui’ i rossoblù del San Frediano. Un altro derby per la squadra di mister Roventini, dopo aver superato domenica scorsa il Calci nel ‘derby del lungomonte pisano’ in una gara non facile ma alla fine decisa di misura. Il San Frediano con la nuova guida tecnica di mister Guglielmo Urso è stato sconfitto per 3 – 0 a Forcoli e non sta passando un momento tranquillo. E proprio il Forcoli è l’avversario de La Cella al ‘Betti’: dopo la sconfitta di misura contro il Selvatelle, La Cella penultima con nove punti, può giocarsi un’altra possibilità di vittoria in casa, fra le mura amiche. Gioca in casa anche il Calci che contro il Fornacette vuole riscattare la sconfitta interna nel derby contro il San Giuliano. Gli avversari del nuovo mister Brugnano sono in fondo alla classifica e mister Pagano può provare a confezionare un bel regalo di Natale. Il Tirrenia battuto della Sanromanese, è atteso da un’altra trasferta: a ‘I Poggini’ contro il Ponsacco non sarà gara semplice. In Seconda, nel girone A, il San Prospero ha battuto 3 – 1 gli Ospedalieri nell’anticipo della giornata dei recuperi. Una vittoria importantissima per la classifica della squadra di casa che sale ora a quindici punti in attesa che giochino le altre. Gli Ospedalieri invece rimangono penultimi con nove punti col richio di essere lasciati all’ultimo posto in caso di risultato positivo del San Vitale Candia. Il Ponte delle Origini attende il Ricortola al Campo ‘Arno’, mentre il Pontasserchio di mister Carboni è ospite sul terreno del Monzone che ha un punto in meno dei sangiulianesi. Nel girone B, l’Atletico sul campo delle Fornaci, mentre il Migliarino Vecchiano riceve il Monteserra al Comunale ‘Faraci’.

Fabrizio Impeduglia