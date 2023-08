Calcio. Dilettanti: ultimo weekend di preparazione

Pisa 24 agosto 2023 – Mancano meno di dieci giorni nei dilettanti per l’inizio della stagione calcistica 2023/24. Domenica 3 settembre scatta infatti la Coppa e ci saranno i primi impegni ufficiali dopo le amichevoli e gli allenamenti congiunti di questa fase di preparazione. In Eccellenza il 3 settembre il Fratres Perignano affronterà in casa allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ il derby contro il Tuttocuoio. Super derby anche per la Cuoiopelli che riceverà in casa il Fucecchio. In Promozione il 3 settembre l’Urbino Taccola sarà di scena in trasferta sul campo della Real Cerretese, mentre il ritorno previsto ad Uliveto Terme il 10 settembre.

In Prima Categoria triangolari di qualificazione al secondo turno. Si gioca il 3, 10 e 20 settembre. Due pisane ed una versiliese: triangolare con Torrelaghese e San Giuliano di mister Roventini, poi entrerà in scena il Calci di mister Pagano. Due livornesi ed una pisana: Livorno 9 e Montenero, con Tirrenia di mister Vuono alla finestra ed in campo il 10 settembre. Atletico Etruria contro San Frediano di mister Tocchini il 3 settembre al ‘Paolo Lami’ di Collesalvetti, poi in campo la neopromossa La Cella di mister Frau.

In Seconda Categoria partono il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti ed il Ponte delle Origini, poi in campo il Pontasserchio di Carboni il 10 ed il 27 settembre. Altro triangolare con due pisane: Ospedalieri di mister Palla sul campo del San Marcario Oltreserchio, poi il 10 ed il 27 ecco il San Prospero Navacchio di mister Carducci. Atletico di mister Luperini sul campo della Stella Azzurra, terzo incomodo la Bellaria Cappuccini di Pontedera. Ultimo weekend dunque per rodare le proprie squadre, prima di fare davvero sul serio. Fabrizio Impeduglia