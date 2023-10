Calcio. Dilettanti: Uliveto attende Castiglioncello

Pisa 29 settembre 2023 – In Promozione Urbino Taccola in casa contro il Castiglioncello. Gara da tre punti per i ragazzi di mister Roberto Taccola pronti a riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Montelupo dopo il successo dell’esordio al ‘Taccola’ contro il Sant’Andrea. In campo alle ore 15.30. In Prima Categoria, tra le pisane gioca in casa solo il San Frediano che allo Stadio ‘Parra’ riceve la neopromossa livornese Montenero. Tre punti da conquistare per la squadra di mister Enrico Tocchini, dopo la sconfitta di Selvatelle dovuta all’assenza di moltissimi titolari. Gara durissima per la neopromossa La Cella ospite dell’Atletico Etruria al “Lami” di Collesalvetti. Locali però con non pochi problemi di formazione. La corazzata San Giuliano, capolista a punteggio pieno, è di scena al ‘Bagnoli’ di san Romano contro la formazione locale. Calci atteso alle ‘Cerbaie’ dai padroni di casa dello Staffoli: gara insidiosa per la compagine di mister Biagio Pagano. Infine in trasferta anche il Tirrenia. La formazione litoranea è attesa al ‘Martini’ di Viareggio dai locali della Torrelaghese che hanno destato finora una buona impressione nelle prime uscite. Si gioca alle ore 15.30 su tutti i campi.

Fabrizio Impeduglia