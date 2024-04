Calcio. Dilettanti: si riparte per il rush finale

Pisa 6 aprile 2024 – Dopo la pausa pasquale si torna in campo per il rush finale dei campionati dilettanti. Tante le pisane in lotta per i rispettivi obbiettivi. In Promozione l’Urbino Taccola gioca in trasferta a Grosseto contro la formazione locale dell’Invicta Sauro (si gioca al ‘Frida Bottinelli Brogelli’ alle ore 15.30). Pisani sesti, maremmani noni con due punti in meno. In Prima Categoria la capolista San Giuliano, già campione e promossa in Promozione ospita al comunale ‘Bui’ la Pecciolese (ore 15.30). Nerazzurri quarti con trentanove punti insieme alla Sanromanese. Il Calci attende il Montenero al Comunale di Via Tevere (ore 15.30). Calcesani settimi con trentasei punti, livornesi terzultimi con ventitre insieme a La Cella. E proprio quest’ultima ha uno scontro diretto fondamentale al ‘Betti’ fra le mura amiche dove aspetta la nobile decaduta Fc Ponsacco (ore 15,30 il fischio di inizio). Tre punti dividono le due squadre e mister Taccori con una vittoria può fare un grosso passo in avanti verso la salvezza. Il Tirrenia, nono con ventinove punti, gioca al ‘Bruschi’ di Livorno (ore 15.30) contro i padroni di casa del Livorno 9, ultimi in classifica: una vittoria litoranea metterebbe probabilmente in cassaforte la permanenza nella categoria per un’altra stagione. Il San Frediano penultimo con ventuno punti gioca a Marina di Pisa, al Comunale di Via Ivizza, contro l’Atletico Etruria (ore 15.30). Per i rossoblù non ci sono più calcoli da fare, occorre fare punti. I locali però sono in piena zona play-off promozione e sono costretti a vincere. In Seconda Categoria, nel girone A, il Pontasserchio sogna i play-off. La sfida sul campo della Filattierese quarta è fondamentale per crederci (ore 15.30). Gara proibitiva per gli Ospedalieri ultimi sul campo della Fivizzanese seconda, ma la squadra qualche volta in questo campionato ha stupito, come il 3 – 1 rifilato alla terza forza del campionato Carrarese Giovani. In programma il derby San Prospero Navacchio – Ponte delle Origini (ore 15.30 all’Arena san Prospero). Locali undicesimi con ventisette punti, ospiti noni con trentaquattro. San Prospero costretto a far punti per evitare i play-out. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano quarto e a due punti dal secondo posto èospite del Borgo a Mozzano al ‘Remo Garibaldi’: gara fondamentale per i biancorossi di mister Andreotti. In fondo alla classifica l’Atletico Cascina ospita allo Stadio ‘Redini’ la capolista Diavoli Neri Gorfigliano. Una gara difficile nella quale provare a far punti. In Terza Categoria nel girone A big-match tra Terricciola e La Fornace sabato alle 15.30: per i padroni di casa può essere promozione proprio nello scontro diretto. Nel girone B, l’Avane vince l’anticipo per 0 – 3 a Fucecchio, mentre La Corte gioca a Ponte a Elsa (ore 15.45).