Calcio. Dilettanti: scatta il campionato

Pisa 7 settembre 2024 – Dopo la Coppa, scatta il campionato di Eccellenza toscana. Domenica in campo alle ore 15. Allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ di Perignano i padroni di casa di mister Falivena ricevono il Camaiore di mister Cristiani. Al ‘Masini’ di Santa Croce la Cuoiopelli riceve la Sestese. Partenza davvero insidiosa per il Cenaia atteso sul campo del Viareggio. Allo Stadio Comunale di Ponsacco arriva la Pro Livorno Sorgenti. In Promozione l’Urbino Taccola attende ad Uliveto Terme il Montecatini Valdinievole, mentre il San Giuliano è ospite del Casalguidi, compagine pistoiese. In campo alle ore 15.30. In Prima Categoria si gioca la seconda giornata della Coppa. Calci di scena a Marginone contro il Montecarlo. Al ‘Masoni’ di Fornacette il Tirrenia attende l’Acciaiolo. In Seconda Categoria in campo per la seconda giornata della Coppa Toscana (ore 15.30 il fischio d’inizio). Al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato si gioca il derby tra i locali del Pontasserchio e gli ospiti del San Prospero Navacchio. A Calci, La Corte ospita il Sextum Bientina, mentre la Bellaria Cappuccini è ospite de La Fornace a Calcinaia. Il Ponte delle Origini attende il Crespina al Campo ‘Arno’.