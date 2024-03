Calcio. Dilettanti: la Sestese ad Uliveto

Pisa 1 marzo 2024 – Big-match per l’Urbino Taccola in Promozione in questa ottava giornata del girone di ritorno. Allo Stadio Comunale ‘Taccola’ di Uliveto Terme arriva la Sestese capolista con cinquantaquattro punti insieme al San Miniato Basso, dunque obbligata a vincere. Ma i biancorossi pisani stanno bene, sono in un periodo di ottima forma e proveranno a fare lo sgambetto alla corazzata fiorentina. Anche perché il sesto posto con trentatre punti può essere migliorato ed è possibile accorciare sul Belvedere terzo in graduatoria. Si gioca alle ore 15. Sestese priva dello squalificato Biondi. In Prima Categoria importante derby allo Stadio ‘Parra’ (ore 15) che vede di fronte i padroni di casa del San Frediano e gli ospiti del San Giuliano. Un derby importante non tanto dal punto di vista del campanile quanto e soprattutto per la classifica. La capolista San Giuliano ha come avversario principale solo la matematica per conquistare la vittoria del campionato e l’approdo Promozione, mentre i rossoblù locali hanno assoluto bisogno di punti salvezza, in particolar modo dopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro La Cella, uno scontro diretto che ha messo problemi in classifica. Ci vorrà sicuramente più determinazione da parte della squadra di Urso e Orlandini contro una corazzata tecnica come la squadra di mister Roventini.

Il Calci di mister Pagano, sconfitto domenica scorsa in casa dal Forcoli, è di scena al ‘Masoni’ di Fornacette (ore 15) contro la squadra locale. Sono quattro i punti che dividono le due squadre con i rossoblù di casa che vorranno la vittoria per dare una spallata alla zona calda play-out.

La Cella è impegnata a Forcoli per cercare di racimolare punti: gara molto difficile per la squadra di mister Taccori abituata comunque a lottare anche in situazione di emergenza di organico.

Il Tirrenia affronta il Ponsacco. Ospiti reduci dal successo per 3 – 1 sul Montenero e dunque pronti a dare continuità alla classifica. Per i litoranei l’importante è non perdere vista una graduatoria per ora più che tranquilla. Sette vittorie, sette pareggi ed otto sconfitte finora per i bianco verdi di mister Vuono che però dovrà fare a meni di Cara e Lazzerini squalificati. Si gioca al ‘Betti’ de La Cella, alle ore 15.