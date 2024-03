Calcio. Dilettanti: La Cella - Tirrenia derby particolare

Pisa 8 marzo 2024 – Secondo weekend con punti pesanti in palio nei Dilettanti. In Promozione l’Urbino Taccola è atteso a Livorno sul campo dell’Armando Picchi. Ulivetesi reduci dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro la capolista Sestese per 1 – 4, ma sesti in classifica con trentatre punti. Locali domenica protagonisti di una bella vittoria esterna sul difficile campo del Lebowski ma terzultimi in graduatoria con poco più della metà dei punti dell’Urbino Taccola (diciotto). In Prima Categoria, il San Giuliano campione matematicamente e già promosso in Promozione, ospita il Montenero per la prima gara in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ da squadra vittoriosa. Le altre squadre sperano che i sangiulianesi non regalino punti d’ora in avanti. Il Calci settimo attende la Torrelaghese terzultima. Il Tirrenia nono gioca al ‘Betti’ contro La Cella penultima. Derby importantissimo per i padroni di casa in piena lotta salvezza: venti punti per La Cella, ventinove per il Tirrenia dell’ex mister Stefano Vuono. L’allenatore della promozione conquistata la scorsa stagione, l’allenatore che ha portato La Cella in Prima categoria e che domani gioca contro il suo passato, con i ragazzi che ha avuto nella splendida cavalcata di Seconda Categoria. Una gara delicata che La Cella, in caso di sconfitta la situazione di classifica si farebbe pesante, davanti all’ex mister i ragazzi di mister Taccori dovranno sfoderare una grande prestazione e portare a casa i tre punti. Il San Frediano, terzultimo insieme alla Torrelaghese, gioca sul campo del Livorno 9 ultimo. Per la squadra di mister Urso è obbligatoria la vittoria per cercare di evitare i play-out retrocessione. In Seconda Categoria, nel girone A il Pontasserchio settimo gioca sul campo del Massarosa sesto. Morale altro dopo la vittoria interna sul Monzone. Il Ponte delle Origini gioca proprio a Monzone contro una squadra che ha voglia di riscatto. Mister Frau vuole dare continuità alla vittoria esterna ottenuta domenica scorsa a Ricortola. Ricortola che fa visita ad un San Prospero in palla dopo la vittoria conquistata a Putignano contro gli Ospedalieri. Questi ultimi sono attesi sul campo della Filattierese quarta. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano quarto attende al Comunale ‘Faraci’ il San Macario Oltreserchio. Una gara da vincere per accorciare sulla coppia che occupa il secondo posto Montecarlo e Sextum Bientina. L’Atletico Cascina terzultimo gioca a Molazzana contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, domenica scorsa battuta perfino dal fanalino di coda Barga: occasione importante la formazione di mister Simonetti.