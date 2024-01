Calcio. Dilettanti: La Cella all'assalto del Livorno 9

Pisa 13 gennaio 2024 – Secondo weekend 2024 di campionato tra i Dilettanti. In Promozione l’Urbino Taccola in serie positiva tra tre turni gioca in trasferta sul campo del Sant’Andrea. I padroni di casa sono penultimi con nove punti in quindici partite, per gli ulivetesi una buona occasione per macinare altri punti e staccare il folto gruppo delle inseguitrici dal quinto posto in giù. In Prima Categoria la capolista San Giuliano ospita allo Stadio Comunale ‘Bui’ lo Staffoli reduce dalla pesante sconfitta subita a Montenero domenica scorsa (4 – 1). Il Calci, quinto in classifica insieme a Staffoli, Montenero e Pecciolese, ha una gara difficile in trasferta contro il Selvatelle: i padroni di casa sobo secondi con trentuno punti ed in questa stagione hanno perso solo due partite. Il Tirrenia nono in graduatoria attende al Comunale di Marina di Pisa gli ospiti del Forcoli quarto. Gara impegnativa per gli uomini di mister Vuono che come sempre venderanno cara la pelle giocando con determinazione. Il San Frediano terzultimo con dodici punti è ospite a Viareggio della Torrelaghese che ha i suoi stessi punti. La situazione psicologica delle due squadre è però diametralmente opposta: San Frediano in calo, Torrelaghese con entusiasmo per la rimonta. La Cella ha una gara fondamentale, assolutamente da vincere: il suo ultimo posto con nove punti, impone la vittoria interna al ‘Betti’ contro il Livorno 9 penultimo con undici punti. Mister Taccori si gioca tanto in questa sfida che può rappresentare una svolta oltre a dare una carica di entusiasmo.