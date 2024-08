Calcio. Dilettanti. Domenica scatta la Coppa

Pisa 28 agosto 2024 – Domenica scatta la Coppa Italia di Eccellenza. La Federazione ha fatto uscire il tabellone 2024/25. Primo turno con gare di andata e ritorno. Gran derby tra Mobilieri Ponsacco e Cenaia allo Stadio Comunale di Viale della Rimembranza (ore 15): sfida sentita tra le due squadra che la scorsa stagione sono retrocesse dalla serie D ed hanno una gran voglia di rifarsi e di riscattarsi. La Cuoiopelli di Santa Croce è impegnata sul campo del Pontebuggianese (Stadio ‘Pertini’ ore 15), mentre il Fratres Perignano fa il suo esordio in casa allo Stadio ‘Matteoli’ contro il Montespertoli (calcio d’inizio alle ore 15). Gare di ritorno previste per il 18 settembre. In Promozione il primo turno della Coppa Italia prevede un triangolare molto impegnativo e tirato tra San Giuliano, Urbino Taccola e Pietrasanta. In campo l’1 settembre, il 18 settembre ed il 2 ottobre. La prima gara domenica si gioca alla Stadio Comunale ‘Bui’ di San Giuliano Terme con i locali di mister Roventini che affrontano gli ulivetesi di mister Polzella. Gran derby per una grande inizio di stagione agonistica. Alla finestra il Pietrasanta, terza compagine del triangolare.