Calcio. Coppa: fuori l'Urbino

Pisa 11 settembre 2023 – Coppa amara per molte pisane già eliminate dalla competizione In Promozione, la gara di ritorno di Coppa per l’Urbino Taccola sul campo della Real Cerretese è andata malissimo. La squadra di Uliveto forte del successo di misura ottenuto nella partita di andata, è stata travolta 4–0 a Lamporecchio. In Prima Categoria l’esordio stagionale ufficiale per il Calci allo Stadio Comunale di Via Tevere contro i versiliesi della Torrelaghese è terminato a reti bianche fra le due compagini. Secondo pareggio consecutivo per la Torrelaghese dopo l’1 – 1 contro il San Giuliano. L’ultima gara del triangolare vedrà di scena il derby del Lungomonte tra il San Giuliano ed il Calci. Ed esordio con pareggio anche per il Tirrenia che al Comunale di Marina di Pisa fa 1 – 1 contro la neopromossa Livorno 9. Anche in questo girone un secondo pareggio in due gare: prossimo turno sfida tra Montenero e Tirrenia. Al ‘Betti’ La Cella neopromossa è stata sconfitta 2 – 4 dall’Atletico Etruria che aveva perso nel primo turno col San Frediano. Prossimo gara decisiva: San Frediano – La Cella. In Seconda Categoria, allo ‘Scirea’ di Arena Metato derby tra Pontasserchio e Ponte delle Origini: hanno vinto gli ospiti per 2 - 3. Al Comunale di Putignano derby tra Ospedalieri e San Prospero Navacchio vinto da questi ultimi in maniera netta: 0 – 4. Nell’anticipo seconda sconfitta consecutiva per l’Atletico Cascina nella seconda gara di Coppa disputata al ‘Redini’. Questa volta vince la Bellaria Cappuccini che elimina la squadra di casa dalla competizione.