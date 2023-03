Calabresi operato Frattura al naso

Prosegue senza sosta il lavoro dei nerazzurri dai campi di San Piero a Grado. Giovedì è stato il giorno più pesante per questa settimana, con un doppio allenamento mattutino e pomeridiano. Riposo totale per Idrissa Touré, dato l’infortunio alla caviglia, con possibilità solo di svolgere attività pesistica in palestra, in attesa di capire quanto tempo il calciatore starà fuori, mentre Calabresi (che si è operato al naso nei giorni scorsi dopo la frattura rimediata contro il Benevento) e Masucci resteranno ad allenarsi in maniera differenziata fino a lunedì, quando sarà previsto il loro rientro in gruppo. Oggi invece il Pisa si trasferirà all’Arena Garibaldi per l’ultimo allenamento, prima di altri due giorni di riposo. La truppa nerazzurra sfiderà infatti il Poggibonsi, squadra di Serie D, in amichevole, rigorosamente a porte chiuse. Sabato e domenica di relax, poi lunedì riprenderanno nuovamente le attività dal centro sportivo di San Piero a Grado con il classico allenamento aperto, previsto nel pomeriggio alle 15.15, secondo programma preliminare. Oggi ultimo impegno invece per la Primavera di Marco Masi alla Viareggio Cup. Ultima chiamata contro la Spal. Solo un risultato positivo, dopo la sconfitta di misura con l’Honved e il pareggio con il Kallon potrebbero far sperare a una difficile qualificazione al turno successivo. Non è solo il Pisa ad essere privo di alcuni nazionali. Anche il prossimo avversario, il Cosenza, ha cinque calciatori convocati nelle rappresentative. C’è Marco Nasti, nell’Italia Under 20, Nick Salihamidzic, con la Bosnia, Valerio Marinacci (Honduras Under 20), Kristaps Klavins (Lettonia Under 17) e l’attaccante Novello (australia under 23).

M.B.