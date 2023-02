Cadetteria, continue sorprese Quando anche le prime steccano

Immaginate di trovarvi di fronte a una classe di venti alunni che si chiamano come le formazioni che animano il campionato cadetto. Rivolgete loro la domanda "Alzi la mano chi è entusiasta del proprio rendimento": vi sfidiamo a contare più di un braccio in aria tra i banchi. Il Frosinone è l’unica compagine che da inizio stagione non ha conosciuto crisi né passaggi a vuoto: i ciociari nell’ultimo turno sono riusciti a passare indenni anche dall’infuocato campo di Palermo, mantenendo invariato il tesoretto nei confronti delle – lontanissime – inseguitrici. La venticinquesima giornata ha rafforzato ulteriormente l’immagine di un campionato in cui, prima della classe a parte, l’equilibrio è talmente marcato da riservare colpi di scena su tutti i terreni. Al punto che nella parte sinistra della classifica, quella che interessa più da vicino le sorti dello Sporting Club, non si sono registrati successi: le squadre dal primo al decimo posto hanno raccolto 8 pareggi e 2 sconfitte. Il punto conquistato in rimonta dai nerazzurri contro il Venezia, seppur abbia ulteriormente rimandato l’appuntamento con la prima soddisfazione casalinga del 2023, ha permesso loro di mantenere il passo di tutte le rivali nella corsa ai playoff e, persino, alla seconda piazza. In tre casi, addirittura, il Pisa è riuscito a guadagnare un punticino: nei confronti della Reggina, incappata nella quarta sconfitta consecutiva sul terreno del Cittadella; del Parma, battuto per la terza volta nelle ultime cinque gare giocate al "Tardini" e della Ternana, naufragata nel derby umbro di Perugia. Gli uomini di Luca D’Angelo, salendo a quota 35, mantengono così otto lunghezze di distacco dal secondo posto del Genoa e cinque dalla terza piazza, condivisa attualmente da Bari e SudTirol. In virtù della differenza reti, inoltre, il Pisa difende la settima posizione dal Modena e dal Palermo, che hanno gli stessi punti ma rispettivamente un +3 e un -2 nel saldo tra gol fatti e subiti (i nerazzurri sono a +10). Il passettino in avanti di venerdì scorso inoltre ha consentito ai nerazzurri di scrollarsi di dosso proprio il Parma e la Ternana che, prima del fischio d’inizio, avevano gli stessi punti in classifica. E anche il vantaggio nei confronti dei bassifondi, per i più pessimisti, rimane tranquillizzante: +7 sui playout.

M.A