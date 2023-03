"Bravi a restare sempre in partita"

Un punto guadagnato più che due persi, con il Pisa asottotono rispetto ai rosanero. Lo riconosce anche il tecnico Luca D’Angelo, che si assume anche la responsabilità della brutta prestazione dei suoi ragazzi: "Il Palermo ha fatto meglio di noi, ma siamo stati bravi a restare in partita – dichiara D’Angelo –. Ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo e Corini è stato più bravo a prepararla. Dal punto di vista tattico abbiamo sbagliato molto e siccome ho deciso io la disposizione in campo me ne devo assumere la responsabilità". L’allenatore nerazzurro loda poi il cambio di ritto della squadra, ammettendo che una vittoria sarebbe stata forse addirittura eccessiva: "I ragazzi hanno avuto un grande spirito per riportare il risultato in parità, cercando di vincerla, ma obiettivamente sarebbe stato troppo". Mentalmente la squadra ha risentito dei tanti impegni di questi giorni: "Abbiamo fatto bene nel complesso in tutte e tre le partite, ma oggi non abbiamo giocato bene - prosegue il tecnico -. Venivamo anche da due grandissime partite, una giocata in dieci per 70 minuti e l’altra giocata a Parma con grande dispendio psicologico, entrambe deterioranti per noi. La squadra era stanca mentalmente e, nonostante fosse sbilanciata, nel finale ha invertito la tendenza, questo dimostra che la maggior parte dei problemi di oggi fossero di questa natura. Abbiamo fatto valutazioni tecniche e fisiche, forse siamo mancati sulla valutazione mentale".

Proprio per questo motivo il tecnico è orgoglioso della prestazione dei propri ragazzi, che lo hanno salvato dalla sconfitta" Oggi ho la rinnovata consapevolezza di avere a che fare con ragazzi di grande attaccamento alla squadra - continua l’allenatore nerazzurro -. Quasi inconsciamente ci si può lasciare andare e invece i ragazzi hanno quasi vinto la partita". D’Angelo elogia anche il portiere Nicolas, non solo per la parata su calcio di rigore di Brunori, prendendolo a modello per fare i complimenti anche gli altri membri della squadra: "Nicolas è un portiere molto forte a prescindere dai rigori parati - dichiara D’Angelo, -. Il rigore non l’ho visto, non saprei dire se ci fosse o meno. So di poter disporre di tanti giocatori bravi con grande qualità anche quando subentrano. Sono soddisfatto, non abbiamo giocato bene, ma non abbiamo perso". La testa va ora verso il Modena, prossimo avversario dei nerazzurri. "A Modena cercheremo di vincere, abbiamo cinque o sei giorni per prepararla". Oggi il Pisa, dopo due settimane, avrà a disposizione un intero giorno di riposo, mentre domani ci sarà il ritorno degli allenamenti a porte aperte nel pomeriggio. Tanti tifosi potranno così assistere alla sessione dei propri beniamini, con la possibilità di firmare qualche autografo a fine allenamento per tutti.

Michele Bufalino