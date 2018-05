Pisa, 23 maggio 2018 - Gli atleti della società di Putignano, la "Pugilistica Galilei" tornano sul ring per competere negli incontri regionali e nazionali e mettere ko l’avversario. Sotto la guida del maestro Ilvano Pacchini i boxer pisani mirano soltanto al successo. Tra loro indossano i guantoni Glen Nikolli, atleta classe ’85 che ha all’attivo oltre sessanta incontri, Daniele Mannucci, trentaseienne da poco approdato alla Galilei che compete sul ring da oltre 8 anni, Alessandro Benedetti, pugile professionista classe ’84 che ha iniziato la sua carriera con la box tailandese, e il diciannovenne Matteo Landi, che ha già disputato tre match (una vittoria, una sconfitta e un pareggio) e che ora guarda soltanto alla vittoria. Nel settore giovanile, poi, la società vanta un nuovo acquisto, Ergys Lala, il quattordicenne che nella categoria school boys ha già dato prova del suo talento sul quadrato.

“Abbiamo delle promesse del pugilato nella nostra società – commenta il tecnico – peccato non avere una struttura adeguata che permetta loro di prepararsi in maniera ottimale”. La Galilei di Putignano, come raccontano i suoi rappresentati, ha dovuto lasciare gli spazi del Cep che prima occupava e ora rincorre uno spazio che permetta una maggiore stabilità agli atleti e allo staff. La società, che vanta l’appoggio di Leandro Salvadori (ex pugile sempre impegnato per la Galilei), ha aperto le sue porte anche agli amatori e alle donne che vogliono approcciarsi al mondo della box e per questo chiede una struttura all’amministrazione pisana. “Abbiamo bisogno di un sostegno per una palestra – conclude Salvadori –. Una struttura che possa sostenere il futuro dei nostri campioni del domani”.

Michele Bulzomì