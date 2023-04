Bottino prezioso della Canottieri Arno ai Campionati italiani di fondo

Pisa, 11 aprile 2023 – Buona prova della Canottieri Arno, sezione canoa, ai Campionati italiani di fondo a Sabaudia (Latina) disputati sabato 1 e domenica 2 aprile. La medaglia d’oro di Sara Manca nel K1 Master A Femminile 5km con titolo italiano e la medaglia d’argento di Giovanna Andreotti Faucon e Sara Manca nel K2 Senior Femminile 5km coronano una trasferta nel complesso soddisfacente per gli atleti pisani.

Nella giornata di sabato 1° aprile si sono susseguiti il 17° posto di Enrico Beghini nel K1 Senior M 5km, il 33° posto di Marco Vannini e il 41° posto di Enrico Donatelli entrambi in gara nel K1 U23 M 5km e il 14° posto di Giovanna Andreotti Faucon nel K1 Junior F 5km. Nella categoria K1 Ragazzi M 5km troviamo Alessandro Doveri (31°), Aurelio Salvadori (38°) e Francesco Campus (52°). 30° posto per Nicole Grassi nel K1 Ragazzi F 5km. Completano la giornata la 9° piazza di Stefano Carlesi nel K1 Master A M 5km e la medaglia d’oro con titolo italiano di Sara Manca nel K1 Master A F in 32’40”27 che difende dunque il titolo conquistato nel 2022 e conferma l’ottimo stato di forma a due settimane dal titolo vinto nella maratona 12km. Sfortunati invece i K1 di Filippo Gazzotti e di Matthew Maglia.

La giornata di domenica 2 aprile conferma il buono stato di forma degli atleti pisani con il 6° posto di Matthew Maglia e Enrico Beghini nel K2 Senior M 5km. La buona prestazione dei due atleti pisani è sottolineata dal secondo posto tra gli equipaggi non militari. Altrettanto ottima è la prestazione di Giovanna Andreotti Faucon e Sara Manca che ottengono il 2° posto nel K2 Senior F 5km alle spalle dell’equipaggio delle Fiamme Oro. Buona prova anche dei ragazzi Francesco Campus, Aurelio Salvadori, Alessandro Doveri e Filippo Gazzotti che si piazzano al 6° posto nel K4 Ragazzi M 5km. Rimane ai piedi del podio il K2 di Nicola Silvestri e Stefano Carlesi che collezionano il 4° posto nel K2 Master A M 5km. Sfortunato purtroppo il K2 di Marco Vannini e Enrico Donatelli.

Complessivamente soddisfatto Giacomo Marazzato, allenatore della S.C.Arno che, affiancato da Riccardo Marazzato, ha guidato la spedizione pisana: "Sono soddisfatto delle prove degli atleti, e sono contento di aver confermato il titolo Master A F vinto lo scorso anno e il secondo posto di Sara e Giovanna. Il risultato del K4 ragazzi, poi, mi fa ben sperare perché dimostra come i giovani atleti abbiano le potenzialità per fare un salto di qualità negli allenamenti e nelle gare. Le gare di fondo come i 5km e la maratona non sono gare semplici e richiedono spesso un pizzico di fortuna. Tuttavia, sono complessivamente soddisfatto dell’atteggiamento degli atleti che dimostrano tenacia, anche quando i risultati che ottengono non sono completamente in linea con quanto vorremmo. Ciò ci spinge a lavorare di più e migliorarci". "Complimenti ai nostri atleti che danno sempre il massimo e un sentito ringraziamento ai loro allenatori" dichiara Roberta Iovino, vicepresidente della S.C.Arno. "La stagione agonistica è appena iniziata e sono convinta che gli atleti continueranno a dare il cuore nelle prossime gare, regalando a noi tutti belle soddisfazioni".