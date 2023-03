Biglietti per sabato e per la sfida del 10

Seduta singola di allenamento dal centro Cetilar di San Piero a Grado. Mentre Arturo Calabresi e Gaetano Masucci proseguono la loro preparazione e si preparano a tornare a essere convocati, sono anche tornati a disposizione tutti i nazionali (ad eccezione di Torregrossa che rientrerà oggi dall’Arabia). Sempre ai box Idrissa Tourè che spera al massimo di poter essere chiamato in panchina.

Sono a disposizione i biglietti sia per la sfida col Cosenza di sabato, sia per quella con il Cagliari in casa del 10 aprile. Nel primo caso i tagliandi sono in vendita senza restrizioni al costo di 14 euro in tutti i punti Vivaticket per il settore ospiti. Nel secondo, invece, al solito circuito Ticketone, contro i sardi, già esaurito il settore di Curva Nord, mentre la prevendita prosegue serrata, nonostante si giochi a Pasquetta. Per la sfida col Cagliari 500 biglietti gratuiti agli under 14. Ieri il responsabile della Can Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Cosenza- Pisa all’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata.

Michele Bufalino