Biglietti in vendita Dirige Aureliano

Si avvicina lo scontro tra Brescia e Pisa al Rigamonti, in una sfida nella quale nessuna delle due squadra può permettersi di perdere, da un lato per la permanenza in Serie B, dall’altro per sperare nella qualificazione ai playoff. Anche questa settimana devono arrendersi Idrissa Touré e Alessandro De Vitis. I giocatori, ormai fuori dai radar da oltre un mese e mezzo, non si sono allenati e non saranno della partita neanche in questa difficile trasferta di sabato alle 14. Se Pisa-Spal della prossima settimana dovesse risultare decisiva lo staff medico cercherà di fare il possibile per rimettere in piedi almeno il centrocampista tedesco. Nel frattempo prosegue la prevendita dei biglietti. Per la curva sud del Rigamonti di Brescia è stato riservato ai tifosi pisani un numero di 1.029 posti e la vendita dei tagliandi terminerà alle 19 di domani, venerdì 12 maggio. Costo del biglietto 13 euro, comprensivo di prevendita. Non sarà quindi possibile acquistare i tagliandi il giorno della partita. Intanto è arrivata anche la designazione arbitrale. Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato infatti la squadra di fischietti per la partita tra i nerazzurri e le Rondinelle. L’arbitro sarà Gianluca Aureliano della sezione Aia di Bologna, coadiuvato dal primo assistente Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e dal secondo assistente Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia. Il quarto uomo sarà invece Mario Saia di Palermo. Al var ci sarà Michael Fabbri, arbitro della sezione di Ravenna, mentre l’avar sarà Oreste Muto della sezione Aia di Torre Annunziata.

M.B.