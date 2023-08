Beruatto ko a Pisa: si spera nel recupero

Non è ancora iniziato il campionato e in casa nerazzurra ci si trova già di fronte alla prima conta degli indisponibili. Dalla vigilia dell’amichevole contro la Carrarese alla partita stessa infatti sono emerse nuove criticità, qualcuna risolvibile, qualcun’altra no. Destano preoccupazione le condizioni di Gaetano Masucci, alle prese con una distorsione al ginocchio. Il calciatore è sicuro indisponibile, come dichiarato dal tecnico nerazzurro Alberto Aquilani nel post partita e, a seconda dell’entità del problema, rischia di star fuori per un po’ di tempo. Non dovrebbe invece preoccupare la situazione relativa a Nicolas. Il calciatore ha avuto un piccolo risentimento muscolare e dovrebbe essere in grado di recuperare per la trasferta di Genova. Già recuperato invece Antonio Caracciolo. Il difensore centrale è stato fuori una decina di giorni, già da giovedì era tornato ad allenarsi ed è rimasto in tribuna contro la Carrarese, ma aspettava l’ultimo controllo medico per poter avere il via libera per rientrare a pieno regime nella rotazione. Da capire invece l’entità dell’infortunio di Pietro Beruatto (foto). Il suo è stato, di fatto, un evento del tutto fortuito, con un rimpallo a ‘piede molle’ che ha impattato sulla caviglia del giocatore, causandone un lieve trauma distorsivo. Anche la sua situazione è da valutare, anche perché sulle fasce il Pisa è in piena emergenza. Mancheranno sicuramente anche Arturo Calabresi, che non ha ancora recuperato dall’operazione al menisco e che si rivedrà in campo solo a settembre, così come Tomas Esteves, che ha dovuto fare i conti con un distacco addominale al termine della stagione scorsa ed è pesantemente in ritardo di condizione. Inoltre Ettore Gliozzi, da ormai un mese, è alle prese con un fastidioso edema al ginocchio. In totale sono 7 i calciatori coinvolti in infortuni di lieve, media o lunga entità. Molto probabilmente, nel corso della prossima settimana, potrebbe essere diffuso un bollettino da parte della società che aggiorni sulle condizioni dei giocatori.