Basket, un libero a due secondi dalla fine condanna la Pallacanestro Femminile Pisa

I contropiede di Benedettini e Sereni nell'ultimo quarto non sono bastati alla PF Pisa

Pisa, 14 marzo 2023 – Un tiro libero a due secondi dal termine dell’incontro, della squadra ospite, Lo Conte Edile di Prato, condanna alla sconfitta la Pallacanestro Femminile Pisa, rendendo ancora più esigue le chance biancorosse per la promozione in serie B, obiettivo fallito per un’inezia nella scorsa stagione.

Era una partita da vincere assolutamente e, nonostante la serata storta della squadra, le ragazze di Sergio Ferro erano riuscite nel finale a riagguantare le ospiti, a 23 secondi dal termine.



LA CRONACA – la gara è scivolata sul binario dell’equilibrio per i primi due quarti, caratterizzata da parecchi errori da una parte e dall’altra, con la PF Pisa incapace di costruire lucidamente il gioco in avanti (troppi i palloni persi) e con una percentuale di realizzazione in lunetta insufficiente, decisiva sul risultato finale.

Al riposo con un vantaggio simbolico (20-17), la squadra di casa ha un crollo verticale al rientro dall’intervallo lungo, con Prato che riesce a prendere il largo, portandosi addirittura a +10, nonostante i ripetuti tentativi di coach Ferro di compattare il gruppo.

Il quarto periodo è entusiasmante per i colori biancorossi, con le ragazze che hanno messo sul campo tutto l’orgoglio rimasto, rientrando prepotentemente in partita con una serie di palloni recuperati in fase difensiva da Sereni e Benedettini, seguiti da contropiede vincenti. A 23 secondi dalla fine, la PF Pisa raggiunge finalmente il pareggio ma, nell’ultima azione, la pratese Cecchi trova un fallo molto dubbio, che le consente di andare in lunetta e mettere a segno il tiro del successo, a due secondi dalla fine.

Al termine grande delusione in casa pisana, con molte ragazze uscite in lacrime, e qualche recriminazione sull’arbitraggio, spesso non convincente, ma a cui non può essere imputata la sconfitta. La squadra del presidente Guerrini non ha infatti mostrato la concentrazione necessaria per un incontro importante come questo: troppi gli errori sui tiri liberi e troppi i palloni persi.

Da segnalare la buona prestazione in avanti di Barbieri con 12 punti.



Prossimo incontro la gara in trasferta sull’ostico campo della PF Firenze, sabato 18 marzo, per mantenere viva la speranza.



PF Pisa-Lo Conte Edile Prato 40-41

Progressivo: 8-8, 20-17, 27-32

PF Pisa: Sereni 2, Mbeng 3, Ferri, Benedettini 7, Barghini 2, Beccari, Conti 7, Barbieri 12, Garruto 2, Mercolini 5, Cioni, Nannini. All.: Ferro.



GC