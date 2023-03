Basket, un GMV sempre al comando perde nel finale il derby con la corazzata Stagno

Badalassi e Davini hanno realizzato metà dei punti del GMV

Pisa, 12 marzo 2023 – Un GMV lottatore, anche se stremato e impreciso nei minuti finali, ha tenuto testa alla vicecapolista Pallacanestro Stagno, cedendo solo negli ultimi istanti, dopo aver condotto in testa trentasei dei quaranta minuti di gioco. Nella volata salvezza, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini mantengono comunque due punti di vantaggio sul fanalino di coda Versilia, che ospiteranno nell’ultima giornata, ed hanno una gara da recuperare, mercoledì 15 alle 21 in Via Sartori, contro il forte Ineos Rosignano.



LA CRONACA – Privi del match winner della gara precedente, il giovane Botto, e di Vongher (ai livornesi mancavano Mariani e Rubini), i biancoverdi sono scesi in campo con Farnesi, Davini, Bini, Spagnoli e Curci, a cui Stagno ha replicato con Maltinti, Storti, Gozzi, Sidoti e Porcellini, quintetto con frequentazioni in almeno due serie superiori. I biancoverdi hanno interpretato al meglio il match, combattendo fin dal primo minuto e conducendo in vantaggio, di misura il primo quarto, terminato sul 14-13, più largamente il secondo, andando al riposo sul 34-26. Nella ripresa i falli hanno cominciato a pesare, ma i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, che sono invece andati in lunetta per la prima volta 6 minuti dopo il riposo, hanno tenuto per tutto il terzo periodo, concluso sul 44-41. Nel quarto, il GMV si è mantenuto in testa fino a 4’ dalla fine, quando, con Farnesi fuori per cinque falli e tutto il quintetto a quota quattro, si né dovuto arrendere all’esperto Scardigli, che ha segnato in sequenza 9 dei suoi 12 punti complessivi, operando il sorpasso decisivo.



I VALORI – Due i giocatori in doppia cifra, Davini, rivelatosi ancora una volta indispensabile per la squadra di Ghezzano, e l’under 19 Badalassi che, pur sbagliando molti liberi nel finale, ha tenuto la barca dritta a lungo, dimostrandosi un sicuro protagonista delle prossime stagioni.



GMV-Pallacanestro Stagno 55-60

Progressivo: 14-13, 34-26, 44-41

GMV: Farnesi 6, Davini 13, Bini 5, Spagnoli 4, Leoncini, Buttitta 1, Curci, Balestrieri 7, Ambrogio, Mendoza 4, Badalassi 15. All.: Piazza,

Pallacanestro Stagno: Maltinti 11, Storti 13, Gozzi 10, Capobianchi, Caparrini 4, Sidoti 5, Scardigli 12, Salvadori 2, Cantini, Forti, Porcellini 5. All.: Puntoni.



Giuseppe Chiapparelli