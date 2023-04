Basket, ultimo atto in Promozione, con il GMV in cerca della salvezza sul campo del Cus

Pisa, 28 aprile 2023 – Ultimo atto nel campionato di Promozione maschile, entrato da tre turni nella fase ad orologio, con la Ies Sport Pisa nel girone C, ed il Cosmocare Cus Pisa, nel raggruppamento D, già certe della salvezza. In quest’ultimo girone il GMV è invece ancora alla ricerca della matematica certezza: la sicurezza passa da un delicatissimo derby con il Cus, in programma domenica alle 20,30 al Palacus. GIRONE C – Tornata al quinto posto, in cui aveva terminato la regular season, insieme a Capannori e Ficeclum Fucecchio, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato affronta l’ultima gara della stagione, sabato a Cerreto Guidi, senza particolari motivazioni, se non quella di tentare di vincere, su un’avversaria già ai play-off, e aggiudicarsi il quinto posto finale nello sprint con le altre due compagini. Il bilancio biancoceleste, in un’annata che ha visto l’uscita di scena dei senatori, è comunque positivo, con un roster ringiovanito, che sta crescendo giornata dopo giornata. GIRONE D – Già al sicuro dopo la prima gara della fase ad orologio, vinta in casa con la rivale Dinamo Rosignano, il Cosmocare Cus Pisa di Pietro Leoncini ha perso all’Elba, in una sfida particolarmente scomoda per la logistica, priva di valore per la classifica. Gli universitari, che devono recuperare, venerdì 28, la prima giornata della fase ad orologio a Livorno, sponda StoneExport, in un match pure senza importanza, affronteranno poi, senza patemi, l’ultimo atto della stagione, il derby al Palacus con il GMV. Proprio la formazione di Ghezzano, allenata da Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, arriva invece al derby in una condizione di classifica molto delicata, terzultima a quota 16 punti, due in più di Versilia e Piombino: delle ultime tre posizioni, l’ultima porterà ad una retrocessione diretta, la penultima a play-out per una ulteriore discesa in prima divisione. Tutte e tre le contendenti giocano con squadre che non hanno problemi di classifica: per i biancoverdi, che in questa fase finale di stagione sono alle prese con numerose defezioni, l’unico risultato che consentirebbe di non attendere gli esiti delle altre gare è il successo nel derby, impresa non facile, ma che è già riuscita a Davini e compagni nel girone di ritorno. Giuseppe Chiapparelli