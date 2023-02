Basket, prima sconfitta dell'anno in Promozione, per la IES Sport Pisa

La Ies in una formazione di inzio anno

Pisa, 12 febbraio 2023 – Dopo cinque vittorie consecutive, prima sconfitta dell’anno per la Ies Sport Pisa, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone C: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno ceduto in casa contro Massa e Cozzile, fallendo l’aggancio alla quarta posizione, al termine di una partita in salita, che i biancocelesti hanno provato invano a raddrizzare nel finale.



LA CRENACA – Scesi in campo senza due giocatori importanti per il gruppo come Gravina e Timpano, i pisani hanno iniziato col freno a mano, sbagliando molte conclusioni da due punti e facendo poca attenzione in difesa: i termali hanno così potuto concludere il primo quarto con 4 lunghezze di vantaggio (12-16). La difesa non ha funzionato neanche nel secondo periodo, nonostante alcuni cambi di assetto proposti da coach Campani, ed i blues sono andati al riposo sotto per 26-32.

Nella ripresa il tiro della IES ha continuato ad essere deficitario, ed il gap è aumentato a 11 punti (39-50), ma il quintetto di Campani non ha mollato e, in avvio dell’ultimo periodo, ha piazzato con orgoglio un break di 12-0, andando a condurre per 51-50. Massa e Cozzile ha interrotto il digiuno con un canestro (51-52), e i padroni di casa hanno avuto a disposizione tre azioni per riaprire l’incontro, ma altrettante conclusioni affrettate non hanno consentito ai biancocelesti di restare punto a punto: la partita ha visto nuovamente avanti i termali per 5 punti. Nei minuti conclusivi il fallo sistematico ha ulteriormente penalizzato gli uomini di Campani, che hanno pagato il fio di una pessima serata anche dalla lunetta.



Tra i singoli solo Villani e Vianelli hanno chiuso in doppia cifra, ma tutti hanno risentito della bassa percentuale di realizzazione.



Prossimo sfidante impegno per i blues, sabato prossimo in casa di Lella Pistoia, attualmente seconda in classifica per differenza canestri con Lucca, dopo essere stata a lungo in testa da sola nel girone C del campionato di Promozione.



IES Sport Pisa-Basket Massa e Cozzile 54-61

Progressivo: 12-16, 26-32, 39-50.

IES Sport Pisa: Villani 14, Giusfredi 4, D'Amico G. 8, D'Amico M. 5, Betti, Bonacci 3, Vianelli 12, Bolelli 2,

Bandino, Oliveri 6, Haveriku, Gennai. All.: Campani.



Giuseppe Chiapparelli