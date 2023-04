Basket, pesante passo falso per il GMV, nella penultima giornata in Promozione

Pisa, 25 aprile 2023 – Pesante passo falso per il GMV, nella penultima giornata della fase ad orologio, nel campionato di Promozione maschile, girone D: nello spareggio salvezza con la Dinamo Rosignano, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, ancora una volta in formazione rimaneggiata, hanno infatti ceduto in volata, consegnando ai livornesi vittoria e salvezza matematica. LA CRONACA – Senza Spagnoli, l’infortunato Balestrieri e Vongher, quest’ultimo veramente poco presente ed incisivo per i colori biancoverdi nel corso dell’intera stagione, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini sono scesi in campo con Davini, Bini, Buttitta, Mendoza e Badalassi. Il quintetto di casa è partito subito bene, facendo pensare in grande il pubblico del PalaSartori, ma, dopo un primo quarto esaltante (22-15), Rosignano si è rifatto sotto, chiudendo di fatto in parità all’intervallo lungo (31-30). In avvio di ripresa la svolta, con gli ospiti che, pur senza strafare, giocano meglio di un GMV con evidenti problemi di organico, e conquistano, alla fine del terzo periodo, 5 punti importanti, difesi con grinta e determinazione fino alla conclusione del match (63-68). I VALORI – Due i giocatori biancoverdi in doppia cifra, Bini e Davini, quest’ultimo al solito generoso con 17 punti e grande energia sotto i tabelloni. Nel grigiore generale da segnalare Badalassi, autore di 9 punti, l’approccio difensivo di Mendoza e, ancora una volta l’under 17 Puccinelli, non male ai rimbalzi. Alla luce dei risultati della penultima giornata, che ha visto appunto il sorpasso della Dinamo Rosignano sul GMV e la vittoria di Piombino su Versilia, la squadra di Cinzia Piazza ha ora solo due punti di vantaggio sul fondo della classifica, occupato da Versilia e Piombino: queste tre squadre si giocheranno, nell’ultimo turno, una retrocessione diretta ed un posto ai play-out. Per evitare entrambi, indipendentemente dai risultati degli altri, i biancoverdi dovranno vincere nel derby di domenica al PalaCus. GMV-Dinamo Rosignano 63-68 Progressivo: 22-15, 31-30, 43-48 GMV: Farnesi 3, Davini 17, Bini 11, Botto 9, Leoncini 3, Buttitta 1, Curci 4, Berni, Ambrogio, Mendoza 2, Puccinelli 4, Badalassi 9. All.: Piazza, Dinamo Rosignano: Gherarducci 4, Cecconi 1, Panattoni 8, Casini 2, Chiappi 6, Perez 8, Garzelli 9, Arzilli 10, Deri 4, Oradini 16. All.: Pecorini.

Giuseppe Chiapparelli