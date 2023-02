Basket, niente da fare per la IES in Promozione, sul campo della corazzata Lella Pistoia

Gravina ha partecipato anche se febbricitante

Pisa, 19 febbraio 2023 – Niente da fare per la Ies Sport Pisa, nella sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone C: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno ceduto in casa della seconda Lella Basket Pistoia, che ha ipotecato i due punti già dopo il primo quarto.



LA CRONACA – Avvio disastroso per i blues, che hanno concesso troppo agli avversari, concludendo poco in attacco con scelte di tiro fuori ritmo e affrettate: ne scaturisce un 27-9 dopo il primo quarto che non fa bene presagire per i pisani. Nel secondo la Ies migliora un po’ in attacco, ma Lella Basket continua ad avere ottime percentuali di tiro e lo svantaggio non cala al riposo (45-26).

Negli ultimi due periodi i biancocelesti sono riusciti a contenere l’attacco pistoiese, mordendo di più in difesa, ma il distacco è purtroppo rimasto lo stesso, per via delle scarse percentuali al tiro di Giusfredi e compagni.



I VALORI – Da segnalare Gravina influenzato, che ha comunque voluto partecipare anche se febbricitante, Casagrande e Timpano in doppia cifra.



Prossimo, durissimo, impegno, in casa sabato prossimo con la capolista Lucca, che non perde da 16 giornate.



Lella Basket Pistoia-Ies Sport Pisa 73-52

Progressivo: 27-9, 45-26, 65-45

Ies Sport Pisa: Villani 7, Carta 2, Giusfredi 4, Timpano 10, D'Amico G. 2, D'Amico M. 5, Gravina, Bonacci, Casagrande 13, Bolelli 2, Bandino, Oliveri 7. All.: Campani.



GC