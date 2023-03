Basket, niente da fare in Promozione per la IES, nel posticipo con la capolista Lucca

Coach Paolo Campani

Pisa, 03 marzo 2023 – Niente da fare per la Ies Sport Pisa, nel posticipo della settima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone C: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato, scesi in campo incompleti, hanno ceduto in casa contro la capolista Lucca Sky Walkers, compromettendo il risultato nella ripresa.



LA CRONACA – Privi di Villani, assente anche sabato prossimo per motivi fisici, e, per lavoro, di Vianelli e di Gianluca D'Amico, indisponibile fino al termine della stagione, i biancocelesti hanno disputato il primo quarto in sostanziale parità, con Michele D'Amico che realizza 10 punti su 12, prima di accomodarsi in panchina gravato di falli. Sotto per 12-16 alla fine del periodo, i pisani mantengono il lieve svantaggio anche nel secondo, andando al riposo sul 29-34.

La svolta del match è nel terzo quarto, quando per Oliveri e compagni si spenge la luce e la squadra non riesce più a realizzare per diversi minuti, contro un’avversaria che invece segna regolarmente e con buone medie: ne scaturisce un gap di 12 punti che al termine del match non viene più colmato.



IES Sport Pisa-Lucca Sky Walkers 62-73

Progressivo: 12-16, 29-34, 41-53

IES Sport: Carta 2, Giusfredi, Timpano 3, Betti 2, D'Amico M. 13, Gravina 5, Bonacci 6, Casagrande 15, Bolelli 2, Bandino, Oliveri 14, Haveriku. All.: Campani.





