Basket, nei play-off per la promozione in serie B, la PF Pisa cede in gara uno a Porcari

Pisa, 28 aprile 2023 – Una Pallacanestro Femminile Pisa generosa ma discontinua ha perso nettamente gara uno della semifinale dei play-off per la promozione in serie B, sul campo del favorito Basket Femminile Porcari. Le ragazze di Sergio Ferro hanno dato tutto quello che avevano, ma hanno ceduto di schianto nella ripresa, in un palasport gremito oltre i limiti della capienza, con un tifo assordante che ha accompagnato la squadra di casa alla vittoria.

LA CRONACA – La gara è stata in avvio nervosa, con una timida partenza della squadra di coach Ferro, che si tiene però in scia nel primo quarto (10-9), e assesta nel secondo la fase difensiva, riuscendo così a sorpassare Tessaro e compagne, capaci però di ritornare avanti e andare al riposo lungo a +3 (23-20). Il bilancio della prima metà della gara è stato complessivamente positivo per le biancorosse pisane: la squadra è piaciuta per intensità ed attenzione in fase difensiva e si è avuta la sensazione che Porcari non riuscisse a finalizzare il solito gioco aggressivo che ha sempre caratterizzato questa squadra, capace di chiudere in testa la regolar season. Al rientro dagli spogliatoi, Benedettini e compagne hanno gradualmente smarrito la compattezza dei primi due quarti, favorendo il gioco delle padrone di casa, che sono riuscite ad allungare, mostrando una condizione fisica nettamente superiore fino al termine, chiudendo il terzo periodo a +10 e addirittura il quarto a +17. I VALORI - Non è bastata la generosità di tutte le ragazze scese in campo, che hanno segnato solo in sei, con Barbieri da segnalare, unica in doppia cifra, con 10 punti conclusivi. Per battere Porcari, che ci ha abituato a non mollare mai fino al termine di ogni match, sarà assolutamente necessario che l’intensità del gioco copra tutti i quaranta minuti, nella prossima gara, decisiva per il passaggio del turno. Mercoledi 3 maggio, alle 21, presso la palestra di Via Betti, è infatti in programma gara due, che le ragazze di Ferro, sospinte dal pubblico delle grandi occasioni, cercheranno di vincere, per continuare a sognare ed approdare nuovamente a Porcari per la bella. BF Porcari-PF Pisa 47-30 Progressivo: 10-9, 23-20, 37-27. PF Pisa: Lafiosca, Sgorbini 5, Ferri, Mbeng 3, Benedettini 8, Beccari, Barbieri 10, Garruto 2, Cioni, Nannini, Carboni, Sereni 2. All.: Ferro.

GC