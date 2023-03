Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa domina a S.Giovanni Valdarno e ipoteca i play-off

La gioia del gruppo a fine gara

Pisa, 27 marzo 2023 - Missione compiuta in serie C femminile, per la Pallacanestro Femminile Pisa, a San Giovanni Valdarno, sul campo della CMB Valdarno, diretta concorrente per l’accesso ai play-off per la promozione in B. Dopo questo successo, la squadra di Sergio Ferro si trova avanti di due punti sulle valdarnesi ed è in vantaggio negli scontri diretti: basterà pertanto una vittoria nelle ultime due gare della regular season, per garantire alle biancorosse l’accesso alla fase finale, nella quale dovranno affrontare la vincente del girone, nella volata tra BF Porcari, PF Firenze e Lo Conte Edile Costruzioni Prato.



LA CRONACA - La partita è iniziata con la PF Pisa nervosa e bloccata, probabilmente per l’importanza della posta in gioco, ed il primo quarto si chiude con la CMB Valdarno in vantaggio di due punti (11-9). Nel secondo le biancorosse iniziano ad imporre il proprio gioco e prendono il largo, grazie ad un’attenta e arcigna difesa ed un’ottima fase offensiva, con buone percentuali da fuori e sui rimbalzi d’attacco: il riposo vede le pisane avanti di 14 (17-31).

Nella ripresa la squadra di casa tenta il recupero, portandosi a –9, ma le ragazze di Sergio Ferro tengono botta e riportano la situazione a distanza di sicurezza alla fine del terzo periodo (32-41), controllando poi la gara fino al termine del quarto, chiuso sul 41-53.



I VALORI – In una serata decisiva per la stagione, è risultata ottima la fase difensiva, anche con lo schieramento a zona, che ha permesso di chiudere ogni varco all’attacco di casa ed altrettanto positiva è risultata la fase offensiva, con buone percentuali sui tiri da fuori ed anche sui tiri liberi. Al fischio finale due sono le atlete che hanno terminato in doppia cifra, le solite Conti, con 13 punti, e Benedettini con 10.



La prossima gara casalinga dell’1 aprile, alle 18,30 nella palestra di Via Betti, contro il fanalino di coda Castelfiorentino, potrebbe ufficializzare il quarto posto finale del girone con l’accesso alla Final Four che vale una stagione.



CMB Valdarno-PF Pisa 41-53

Progressivo: 11-9, 17-31, 32-43.

PF Pisa: Sgorbini 2, Nesti 4, Sereni, Ferri, Benedettini 10, Beccari 6, Mbeng 5, Conti 13, Barbieri 8, Barghini, Lafiosca, Nannini 5. All.: Ferro.



Giuseppe Chiapparelli