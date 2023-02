Basket, in serie C torna al successo in trasferta la Pallacanestro Femminile Pisa

La gioia del gruppo a fine gara

Pisa, 12 febbraio 2023 – Continua la striscia positiva della Pallacanestro Femminile Pisa, reduce da un avvio di poule promozione tutt’altro che entusiasmante: le ragazze di Sergio Ferro, dopo la netta vittoria in casa con Valdarno, sono tornate a vincere in trasferta, sul campo di Castelfiorentino. Le biancorosse non sono ancora in piena salute, ma, nonostante l’enorme sofferenza ed i tanti errori al tiro, hanno saputo cogliere i due punti, continuando ad alimentare una speranza che a gennaio si era affievolita.



LA CRONACA - Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 12-13, la squadra del presidente Guerrini comincia a prendere fiducia, mostrando una buona difesa, senza però convincere in fase d’attacco, con diversi errori soprattutto da fuori (17-25). Al rientro le due compagini disputano un periodo equilibrato, segnando pochissimo, con un parziale di 9-8 per la squadra di casa, che la dice lunga sulla serata negativa dei rispettivi attacchi. Quello che non ha convinto, in casa biancorossa, sono state soprattutto alcune soluzioni offensive inefficaci e complicate, che non hanno permesso alle ragazze di allungare nel punteggio: nonostante una buona prova difensiva, con un’elevata percentuale di rimbalzi, la PF Pisa ha infatti fatto di tutto per complicarsi la vita, consentendo alla squadra di casa di avvicinarsi pericolosamente nel terzo periodo, fino a -5. Fortunatamente per le ragazze di Sergio Ferro, un buon finale ha permesso alla squadra di portare a casa il risultato, importante per la classifica, in vista del prossimo incontro casalingo contro Montecatini, previsto per sabato 18 febbraio (ore 18,30 in Via Betti).



I VALORI - Buona la prova complessiva del reparto difensivo, con la solita Mbeng lottatrice sui rimbalzi e con Conti autrice di 11 punti, migliore realizzatrice della squadra. Confermata anche da coach Ferro, a fine gara, la scarsa lucidità in fase d’attacco, con soluzioni tattiche a volte troppo complesse: la PF segna poco, anche se alcuni schemi provati in gara lasciano ben sperare per i prossimi incontri.



Castelfiorentino-PF Pisa 36-43

Progressivo: (12-13, 17-25, 26-33)

Pallacanestro Femminile Pisa: Nesti 2, Ferri, Mbeng 6, Benedettini, Sereni 2, Beccari 2, Barghini, Barbieri 9, Garruto 4, Cioni 7, Nannini, Conti 11. All.: Ferro.



GC