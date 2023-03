Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa vince a Viareggio e continua a sognare

Viareggio e PF Pisa in un'immagine di questa stagione

Pisa, 4 marzo 2023 – Importante successo in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera a Viareggio la locale Pallacanestro Femminile, mantenendosi in scia alle compagini battistrada e mantenendo accesa la fiammella della promozione in serie B. Le ragazze di Sergio Ferro hanno dilagato nella ripresa dopo una prima metà gara in sostanziale equilibrio.



LA CRONACA – La prima parte del match è stata molto equilibrata ed ha visto le ragazze pisane tenere il campo con sufficienza, senza esprimere il gioco veloce e dinamico visto nelle ultime gare: la manovra in attacco è risultata piuttosto lenta e prevedibile e questo ha consentito alla zona avversaria di chiudere tutti gli spazi con ordine, permettendo a Foglia e compagne di impattare il primo quarto (12-12) e di restare in scia fino al termine del secondo (28-30).

Durante il riposo coach Ferro ha provato a riordinare le idee, cercando di trasmettere soluzioni tattiche contro la zona della squadra di casa e, alla ripresa del gioco, la musica è gradualmente cambiata, con le ragazze capaci di ripartire con un buon movimento di palla in attacco, che ha permesso più frequenti inserimenti nella difesa di casa. Anche la percentuale di realizzazione dei tiri da fuori è gradualmente migliorata e questo ha permesso di chiudere il terzo periodo con un vantaggio di 9 punti (37-46). Nel quarto la squadra, con l’incitamento dalla panchina di coach Ferro, ha dilagato, con un parziale finale di 18-7, con Viareggio incapace ormai di opporre anche una minima resistenza.

I VALORI – In una partita dai due volti, con l’attacco scatenato nella fase finale, Barbieri e Benedettini chiudono entrambe in doppia cifra, con un bottino di 16 punti ciascuna, seguite da Conti con 10.



Prossimo impegno della formazione biancorossa è l’importante gara casalinga contro Prato, lunedi 13 marzo alle 21, contro una squadra che si trova per ora davanti in classifica, in attesa dell’esito delle partite di questa seconda giornata di ritorno. Contro una squadra che all’andata si impose nettamente, un successo è fondamentale per continuare ad alimentare il sogno della serie B.



PF Viareggio-PF Pisa 44-64

Progressivo: 12-12, 28-30, 37-46

PF Pisa: Sgorbini 6, Nesti 2, Sereni 4, Ferri, Mbeng 4, Benedettini 16, Beccari, Garruto 6, Mercolini, Conti 10, Barghini, Barbieri 16. All.: Ferro.



GC