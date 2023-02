Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa supera Porcari e torna a sognare

Esultanza a fine gara per le biancorosse

Pisa, 26 febbraio 2023 – Importante successo in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera in casa la capolista Porcari, nella prima giornata di ritorno della poule promozione, portandosi così a due soli punti dalla vetta, occupata in questo momento da Porcari, Prato e PF Firenze, e mantenendo accesa la fiammella della promozione in serie B. Le ragazze di Sergio Ferro hanno vinto allo sprint, vendicando la netta sconfitta dell’andata.



LA CRONACA - La squadra ospite parte subito con il solito gioco aggressivo a tutto campo, asfissiante sui portatori di palla, ma è la squadra di casa che riesce a sorprendere, imponendo gioco e ritmo, dando la sensazione di aver subito preso le misure su Tessaro e compagne, e portandosi sul 16-8, alla fine del primo periodo. Il secondo registra invece il ritorno della squadra ospite, che rientra in partita grazie soprattutto alla precisione sui tiri da fuori, con Benedettini e compagne che, in alcuni frangenti, perdono l’equilibrio in fase difensiva mostrato nella prima frazione, lasciando qualche spazio di troppo e permettendo a Porcari di chiudere al riposo a -1 (23-22).

Nella ripresa, qualche fallo personale di troppo costringe coach Ferro a ruotare spesso le ragazze e la partita rimane punto a punto fino alla fine del terzo periodo. Sulle tribune si teme il peggio, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica, ed invece la squadra biancorossa si ricompatta e riesce, soprattutto con Conti e Benedettini, a mantenere la giusta concentrazione ed a chiudere la partita avanti di 6: una vittoria importante e meritata, che lascia ancora qualche speranza nella corsa verso la serie B.



I VALORI - Ottima la prova di Serena Conti che, con 16 punti è stata la top scorer dell’incontro e ha disputato una grande gara anche in fase difensiva insieme a Barbieri, Mbeng e Sgorbini. Da segnalare anche il grande lavoro di Sereni, autentico motorino in cabina di regia e di Margherita Benedettini, decisiva insieme a Conti nella fase finale dell’incontro.



Adesso l’imperativo della PF è provare a vincere tutte le gare, a cominciare da quella di venerdi 3 marzo, a Viareggio.



PF Pisa-Basket Femminile Porcari 46-40

Progressivo: 16-8, 23-22, 33-32

Pallacanestro Femminile Pisa: Sgorbini 2, Mbeng 4, Benedettini 8, Sereni 6, Cioni, Conti 16, Beccari 2, Barbieri 3, Mercolini, Nannini, Carboni, Barghini 5. All.: Ferro.



GC