Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa liquida in casa Montecatini

La compattezza del gruppo pisano è stata protagonista contro Montecatini

Pisa, 19 febbraio 2023 – Ancora un buon successo in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera nettamente Montecatini, nell’ultima di andata della poule promozione, portandosi a 4 punti dalla vetta: le ragazze di Sergio Ferro, protagoniste in negativo dell’avvio del girone, mantengono così accesa la fiammella della serie B.



LA CRONACA – La partita è stata senza storia, visto il divario tecnico e tattico tra le ragazze di Sergio Ferro, sostituito per metà gara in panchina da De Filippis, e la Pallacanestro Femminile Montecatini. Sin dalle prime battute, le biancorosse hanno infatti messo le cose a posto, disputando un primo periodo perfetto, per intensità di gioco e concentrazione, contro la zona delle avversarie, che non sono mai riuscite a contrastare la velocità di palla in attacco e la precisione al tiro delle ragazze pisane, portatesi rapidamente sul 17-9. Il secondo quarto ha confermato quanto di buono si era visto nel primo, con una manovra d’attacco avvolgente, che ha consentito di arrivare al tiro da fuori a quasi tutte le ragazze in campo: alla fine saranno 6 le triple messe a segno, senza contare i tiri da due al limite dei tre punti.

Al rientro dal riposo, con Sergio Ferro in panchina, la squadra pisana ha continuato ad allungare, lasciando in totale a Montecatini soltanto 8 punti complessivi, a dimostrazione di un’ottima serata anche in difesa.





I VALORI – Da segnalare in doppia cifra Barbieri (13), Conti (11) e Garruto (10), ma tutte le atlete biancorosse meritano un plauso, soprattutto per la grande compattezza del gruppo.



Adesso i riflettori sono puntati sulla grande sfida di sabato, alle 18,30 in Via Betti, contro la Pallacanestro Femminile Porcari, in una gara che ha molti significati, vista la sonora sconfitta dell’andata e la situazione di classifica che vede le lucchesi avanti di 4 punti, in testa dopo la vittoria a Prato. Coach Ferro questa volta avrà a disposizione la squadra al completo ed in salute, forte della sperimentazione della soluzione con tre lunghe in campo, che ha dato qualche indicazione positiva in più di un’occasione.



PF Pisa-PF Montecatini 56-30

Progressivo: 17-9, 33-22, 44-22

Pallacanestro Femminile Pisa: Lafiosca 2, Sgorbini, Mbeng 3, Benedettini 4, Sereni 5, Conti 11, Beccari, Barbieri 13, Garruto 10, Ferri 3, Barghini 4, Nannini 1. All.: Ferro.



GC