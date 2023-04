Basket, in Promozione una sfortunata IES cede in casa nella prima gara ad orologio

Pisa, 6 aprile 2023 – Avvio sfortunato della Ies Sport Pisa, nella fase ad orologio del campionato di Promozione, girone C: i biancocelesti hanno infatti ceduto in casa, per un solo canestro, alla Farmacia Biagi di Capannori, al termine di un match equilibrato, deciso nei secondi finali anche grazie ad una contestata decisione arbitrale. LA CRONACA – Privi di Oliveri, Casagrande e Carta, gli uomini di Paolo Campani hanno iniziato punto a punto con gli avversari (14-14), per poi allungare nel secondo quarto, in cui hanno raggiunto un massimo vantaggio di 9 lunghezze, ridotto a 4 al riposo (28-24). Alla ripresa del gioco, gli avversari hanno infilato 5 triple, alcune anche nonostante una buona difesa, ma la Ies ha replicato dall’arco ed in contropiede, riuscendo a rimanere incollata agli avversari alla fine del terzo periodo (51-52). L’EPILOGO - L’equilibrio è continuato fino a 5 secondi dalla fine, quando, sul 68 pari, D'Amico ha subito fallo ed ha realizzato 1/2 dalla lunetta. Dopo un time out, Capannori ha rimesso in attacco, e, proprio a D’Amico, è stato fischiato un fallo molto dubbio. Sulla rimessa, a 3 secondi dalla conclusione, l’ex Giusti ha trovato, in avvitamento, la spettacolare tripla della vittoria. Prossimo impegno il 15 aprile a Massa e Cozzile, compagine in piena corsa per il terzo posto. IES Sport Pisa-Capannori 69-71 Progressivo: 14-14, 28-24, 51-52 IES Sport Pisa: Villani 18, Giusfredi 17, Timpano 9, Betti 2, D'Amico M. 9, Ardinghi, Bonacci 5, Vianelli 3, Bolelli 5, Bandino, Haveriku, Gennai. All.: Campani. GC