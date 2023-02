Basket, in Promozione tutte sfide importanti per le pisane

Llabres e compagni affrontano il fanalino di coda Versilia Basket

Pisa, 23 febbraio 2023 – Settima di ritorno del campionato di Promozione, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, in casa con la capolista; nel raggruppamento D, sono invece in programma importanti sfide salvezza per Cosmocare Cus Pisa e GMV.



GIRONE C – Al quinto posto, grazie ad una brillante striscia di cinque successi ad inizio anno, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato ha incontrato le prime battute d’arresto del 2023 con Massa e Cozzile e, sabato scorso, con Lella Basket Pistoia, quest’ultima compagine al momento di un altro livello, rispetto ai blues. Nel match dello scorso turno, i pisani hanno compromesso il risultato già nella prima metà, con un attacco inconsistente ed una difesa poco attenta: questi atteggiamenti non dovranno presentarsi nuovamente, mercoledì alle 20 al palasport, nella posticipo della gara con la capolista Lucca Walkers, imbattuta da 16 giornate, già affermatasi largamente all’andata. I biancocelesti, partono ovviamente senza i favori del pronostico e, per rimanere in gioco fino al termine e tentare l’impresa, dovranno dar fondo a tutte le loro risorse.



GIRONE D – Ultimo in classifica, a pari punti con Versilia ma con due gare in meno, il GMV di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, che nel 2023 ha vinto solo nel derby con il Cosmocare Cus Pisa, torna in campo, sabato a Piombino, in una delle sfide salvezza di queste ultime cinque giornate di regular season. L’avversaria di turno, la locale MP Esco Pallacanestro, ha solo due punti in più dei biancoverdi, che peraltro hanno vinto all’andata. Badalassi e compagni sono alle prese con vari problemi di formazione, ma un successo, con altre due gare da recuperare, sarebbe importantissimo in ottica permanenza in Promozione.

Aria più rilassata in casa del redivivo Cosmocare Cus Pisa di Pietro Leoncini, che ha vinto con pieno merito, dopo due tempi supplementari, sul difficile campo dello StonExpert US Livorno. Domenica alle 16,30 al PalaCus di Via Chiarugi, Llabres e compagni affrontano il fanalino di coda Versilia Basket, già battuto nettamente all’andata: un successo consentirebbe agli universitari di compiere un passo importante verso la matematica certezza della permanenza in categoria e darebbe una grossa mano all’altra pisana GMV.



Giuseppe Chiapparelli