Basket, in Promozione penultima giornata della fase ad orologio con i primi verdetti

Pisa, 19 aprile 2023 – Ultime due gare nel campionato di Promozione maschile, entrato da due turni nella fase ad orologio, con la Ies Sport Pisa nel girone C, ed il Cosmocare Cus Pisa, nel raggruppamento D, già certe della salvezza. In quest’ultimo girone il GMV è invece ancora alla ricerca della matematica certezza di evitare i play-out. GIRONE C – Scivolata al settimo posto dal quinto, in cui aveva terminato la regular season, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato ha perso di misura le prime gare della fase ad orologio con la Farmacia Biagi Capannori e con Massa e Cozzile, partita in cui i biancocelesti hanno messo in mostra un netto progresso di gioco, che ha portato dieci atleti e segno, “rischiando” seriamente di vincere contro la terza forza del raggruppamento. Sabato alle 20 al palasport, ultimo appuntamento interno per Bolelli e compagni, che devono provare a battere e raggiungere in classifica Ficeclum Fucecchio, con cui sono in vantaggio nel quoziente canestri. GIRONE D – Già al sicuro dopo la prima gara della fase ad orologio, vinta domenica scorsa in casa con la rivale Dinamo Rosignano, il Cosmocare Cus Pisa di Pietro Leoncini è di scena domenica all’Elba, per una sfida priva di valore per la classifica, particolarmente scomoda per la logistica. Gli universitari, che devono recuperare la prima giornata con StoneExport Livorno, affronteranno poi senza patemi l’ultimo atto della stagione, il derby al Palacus con il GMV. Proprio la formazione di Ghezzano, allenata da Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, è invece protagonista delle ultime due gare, dal cui esito dipenderà la possibilità di salvarsi a fine regular season, senza dover passare dalle forche caudine dei play-out. Balestrieri e compagni avranno bisogno di tutto il calore del proprio pubblico, sabato alle 20,30 in Via Sartori, per aver ragione sulla Dinamo Rosignano, che ha gli stessi punti in classifica e lotta insieme ai green e a Versilia, che ha due punti in meno, per evitare la penultima posizione, sinonimo di play-out. La squadra di Cinzia Piazza, che è in vantaggio per differenza canestri negli scontri diretti, farebbe un bel passo avanti con una vittoria, su un Rosignano che ha due squalificati a seguito della gara del PalaCus. Giuseppe Chiapparelli