Basket, in Promozione la IES Sport torna al successo nell'ultima gara interna

Pisa, 25 aprile 2023 – Torna finalmente al successo la Ies Sport Pisa, nella terza giornata della fase ad orologio del campionato di Promozione, girone C: nell’ultima gara interna della stagione, i biancocelesti hanno infatti vinto agevolmente sul Ficeclum Fucecchio, raggiungendolo in classifica a 24 punti, in una posizione immediatamente successiva al quartetto delle compagini che disputeranno i play-off. LA CRONACA – Partita in sostanziale parità nel primo quarto, terminato sul 13-11, ma già dal secondo i biancocelesti prendono le distanze, con un gioco veloce e facili canestri in contropiede (33-16). Dalla ripresa coach Campani opera ampie rotazioni, con l’ingresso in campo dei giovani under 19, tenendo comunque la partita sempre sotto controllo. Nel tabellino finale 8 sono gli atleti a segno, con Villani, Oliveri e Giusfredi in doppia cifra. Ies Sport Pisa-Ficeclum Fucecchio 54-40 Progressivo: 13-11, 33-16, 42-27. Ies Sport Pisa: Villani 15, Giusfredi 10, D'Amico M. 6, Bonacci 3, Casagrande 2, Vianelli 4, Bandino, Oliveri 13, Haveriku, Rizzo, Gennai 1. All.: Campani. GC